Operación "Resolución Absoluta": Estados Unidos usó más de 150 aeronaves en operación para capturar a Maduro

La operación militar para capturar y extraer de Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, requirió "meses de planificación y ensayos" y se utilizaron más de 150 aeronaves de Estados Unidos, dijo este sábado el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine.

La operación que culminó con la detención de Maduro fue denominada "Resolución Absoluta".



"La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa: involucró el despegue de más de 150 aeronaves en todo el hemisferio occidental", dijo Caine en una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Por su parte, Donald Trump dijo este sábado que Estados Unidos "gobernará" Venezuela hasta que pueda producirse una transición política, tras la operación militar para sacar del país al líder venezolano, Nicolás Maduro.



"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo Trump en una rueda de prensa, y añadió que las fuerzas estadounidenses estaban listas para llevar a cabo una segunda oleada de ataques, "mucho mayor", si fuese necesario.



Agregó que las petroleras estadounidenses volverán a operar en ese país.



"Vamos a hacer que nuestras firmas compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan millas de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país", dijo Trump en una rueda de prensa.