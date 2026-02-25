ONU reafirma apoyo a Ucrania con abstención de EE. UU.

La Asamblea General de la ONU adoptó este martes (24.02.2026) una resolución en la que reafirma su apoyo a Kiev, con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, a pesar de las objeciones estadounidenses.

El texto recibió el apoyo de 107 países, 12 votaron en contra y 51 se abstuvieron, entre ellos Estados Unidos.

La resolución reitera el "firme apego a la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas" de la asamblea.

También exige, una vez más, un "alto el fuego inmediato, completo e incondicional" entre los contendientes, así como "una paz global, justa y duradera conforme al derecho internacional" y el intercambio completo de los prisioneros de guerra.

Washington había pedido votar por separado la parte del texto en la que se hace referencia a la integridad territorial de Ucrania y al derecho internacional.

"Estados Unidos saluda evidentemente el llamamiento a un alto el fuego inmediato", pero "esta resolución incluye también formulaciones que corren el riesgo de distraer de las negociaciones en curso en lugar de respaldar todas las vías diplomáticas que podrían abrir el camino hacia una paz duradera", justificó la embajadora adjunta estadounidense ante la ONU, Tammy Bruce.

G7 también reafirmó su apoyo a Ucrania

Los dirigentes de los países del G7, entre ellos Donald Trump, afirmaron sin embargo el martes su "apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su integridad territorial y de su derecho a existir".

"A pesar de los esfuerzos de paz emprendidos por Estados Unidos y respaldados por los socios europeos, la Federación de Rusia sigue sin demostrar una verdadera voluntad de detener esta agresión", declaró la viceministra ucraniana de Asuntos Exteriores, Mariana Betsa, durante una reunión sobre Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La diplomática insistió igualmente en que su país "tiene una necesidad urgente de ayuda humanitaria y en materia de defensa" para proteger a la población.

Por su parte, el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, arremetió contra la votación de la resolución de la Asamblea, calificándola de "cortina de humo" que "no tiene nada que ver con la realidad y no permite avanzar hacia una solución duradera del conflicto".



