ONU pide centrarse en derechos de las mujeres y no en aumento de población mundial

19 de abril de 2023, 5:31 AM

"La población mundial se está reorganizando rápidamente", declaró Kanem a la prensa, y es que si bien el total alcanza niveles récord, "la tasa de fecundidad media mundial es la más baja que se recuerda". La clasificación de los países más populosos del mundo cambiará en los próximos 25 años, en los que India destronará a China como el número uno. India alcanzará 1.428,6 millones de habitantes a mediados de año, por encima de los 1.425,7 millones de China, según el informe del UNFPA. Ante el declive de la población china, tras poner fin en 2016 a su estricta política de hijo único, Pekín dijo que promovía "la política de tres hijos por familia con medidas de apoyo" y respondía "activamente a los cambios en el desarrollo poblacional". Ocho países representarán la mitad del crecimiento de la población mundial de aquí a 2050: la República Democrática del Congo (RDC), Egipto, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania. Al mismo tiempo, dos tercios de la población mundial viven en países con una baja tasa de fecundidad. Según Kanem, es "la primera vez en la historia de la humanidad" que la población no aumenta en el conjunto de países del planeta. Los países con la tasa de fecundidad más elevada se encuentran todos en África: Níger, Chad, la RDC, Somalia, Malí y la República Centroafricana. Las tasas más bajan se observan en Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Macao, San Marino, Aruba y China. Europa es la única región en la que habrá una caída global de población de aquí a 2050. La tasa de fecundidad mundial es actualmente de 2,3 niños por mujer. Y la esperanza de vida es de 71 años para los hombres y de 76 para las mujeres. "Desde 1990, la esperanza de vida media ha aumentado unos diez años", apunta Natalia Kanem. Una cuarta parte de la población mundial tiene 14 años o menos, el 65% está entre los 15 y los 64 años y el 10% tiene 65 años o más. Derechos y elecciones

El informe llama a repensar radicalmente la demografía, concentrándose en los derechos de las mujeres.



El texto constata que los gobiernos adoptan cada vez más políticas destinadas a incrementar, reducir o mantener las tasas de fecundidad.



Pero estos esfuerzos son a menudo ineficaces. Según Kanem, la cuestión no es tanto saber si la población mundial es excesiva, sino ver si "cada cual puede ejercer su derecho fundamental a elegir el número de hijos" y el período transcurrido entre uno y otro nacimiento.



La respuesta es negativa para el 44% de las mujeres. En muchos casos, "ellas no pueden elegir su (método de) anticoncepción o su atención sanitaria, o decidir si quieren tener relaciones sexuales y con quién. Y en todo el mundo, casi la mitad de los embarazos son no deseados".



Medio millón de niñas de entre 10 y 14 años dan a luz, advierte Kanem.