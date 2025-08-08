ONU exige detener inmediatamente el plan israelí de control militar de la Franja de Gaza

Los planes de "ocupación militar total" de la Franja de Gaza por parte del Ejército de Israel deben "detenerse de inmediato", advirtió este viernes (8.08.2025) el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien aseguró que violarían el derecho internacional y podrían causar más muertes y desplazamiento forzado.

"Van en contra del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el que se establece que Israel debe poner fin a su ocupación lo antes posible, así como contra la solución acordada de dos Estados y contra el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación", subrayó el alto comisionado austríaco en un comunicado.

La puesta en marcha de este plan por parte de Israel, que ya ha aprobado la ocupación de la Ciudad de Gaza, capital de la Franja, provocaría "más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido", y la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad, agregó Türk.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas aseguró que, en lugar de intensificar esta guerra, "el Gobierno israelí debería dedicar todos sus esfuerzos a salvar las vidas de los civiles de Gaza, permitiendo el flujo total y sin trabas de ayuda humanitaria".

"La guerra en Gaza debe terminar ya, e israelíes y palestinos deben poder vivir uno al lado del otro en paz", concluyó el alto comisionado, quien reiteró su llamamiento a la liberación de rehenes en manos de Hamás y a los detenidos arbitrariamente por Israel.