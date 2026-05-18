ONU exige a Israel que impida un "genocidio" en Gaza

Naciones Unidas pidió este lunes a Israel que tome medidas para evitar actos de "genocidio" en Gaza y denunció indicios de "limpieza étnica" en la Franja y en Cisjordania ocupada.



El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió en un nuevo informe que Israel garantice "con efecto inmediato que su ejército no cometa actos de genocidio y que adopte todas las medidas necesarias para prevenir y castigar la incitación a cometer genocidio".



En la conclusión del informe, Türk instó a Israel a garantizar el cumplimiento de una orden de la Corte Internacional de Justicia de 2024 que le exige adoptar medidas para prevenir los actos de genocidio en Gaza.



El informe abarca el período comprendido entre el 7 de octubre de 2023, fecha en que un ataque del movimiento islamista Hamás en Israel desencadenó una ofensiva israelí en Gaza, y mayo de 2025.



En él, la ONU también condena las "graves violaciones" cometidas por grupos armados palestinos durante y después del ataque inicial.



El ataque de Hamás causó la muerte de 1.221 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.



En la Franja de Gaza, más de 72.700 palestinos han muerto en la campaña militar de represalia de Israel, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo autoridad de Hamás, cuyas estadísticas son consideradas fiables por la ONU.

