ONU confirma conferencia sobre solución de dos estados en conflicto israelo-palestino en junio

La conferencia internacional para relanzar la creación de dos estados como solución al conflicto israelo-palestino se realizará del 17 al 20 de junio en Nueva York y será encabezada por Francia y Arabia Saudí, confirmó el viernes a la AFP una portavoz de la Asamblea General de la ONU.



La celebración del encuentro "de alto nivel" es resultado de una resolución de la Asamblea General, adoptada en diciembre, que pide negociaciones creíbles en el proceso de paz de Oriente Medio "para el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la aplicación de la solución de los dos Estados".



Las fechas de la conferencia fueron confirmadas por la portavoz Sharon Birch.



Según una fuente diplomática cercana a los trabajos preparatorios, el evento debería ser la ocasión para "anunciar acciones rápidas, con plazos irreversibles" con vistas a un reconocimiento más amplio de Palestina como Estado de pleno derecho.



Cerca de 150 países reconocen al Estado de Palestina, que es miembro observador de las Naciones Unidas, pero no miembro de pleno derecho a falta del voto favorable sobre la cuestión por parte del Consejo de Seguridad.



En mayo de 2024, Irlanda, Noruega y España reconocieron a Palestina. Le siguieron Eslovenia al mes siguiente, pero la mayoría de los países occidentales, incluida Francia, no han dado este paso.



El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo en abril que quería aprovechar la conferencia de Nueva York para lanzar una serie de reconocimientos de Palestina, "pero también el reconocimiento de Israel por parte de Estados que hoy no lo hacen".



En 2020, los Acuerdos de Abraham auspiciados por Donald Trump durante su primer mandato en la Casa Blanca condujeron a la normalización de las relaciones entre Israel y tres países árabes: Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos.



Pero otras naciones árabes se han negado hasta ahora a sumarse a este proceso, en particular Arabia Saudí, pero también Siria y Líbano, vecinos de Israel.



Con la guerra de Gaza que desencadenó el ataque del movimiento islamista palestino Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, Riad descarta cualquier normalización con Israel sin la creación de un Estado palestino soberano y viable.



El gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se opone de plano a esa propuesta.