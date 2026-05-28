ONU advierte sobre "escalada peligrosa" en la guerra de Ucrania e insta a negociaciones

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó este jueves (28.05.2026) sobre una nueva escalada en la guerra entre Ucrania y Rusia, y denunció ataques recientes lanzados por ambas partes y que ocasionaron numerosas víctimas civiles, entre fallecidos y heridos.

Respecto a Rusia, el organismo dijo que entre los días 13 y 14 de este mes, en uno de tantos ataques lanzados por este país en las últimas semanas un edificio residencial fue impactado en Kiev, causando 24 personas muertas y decenas de heridos.

Sobre Ucrania, explicó que sus expertos analizaron la información pública disponible que indica que las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron una semana después "un ataque significativo" contra un complejo educativo en Starobilsk (en el territorio ucraniano ocupado por Rusia), cuando este estaba en funcionamiento.

El resultado fue que numerosos civiles murieron, entre ellos estudiantes y 18 mujeres, indicó la Oficina de Derechos Humanos, sin especificar el número total de víctimas.

En este contexto, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, advirtió sobre un posible agravamiento del conflicto en medio de las amenazas de Rusia de intensificar aún más los ataques.

"Instó a ambas partes a volver a la mesa de negociaciones, a la contención, a que reanuden las negociaciones y pongan fin al sufrimiento", dijo el jefe de Derechos Humanos de la ONU.

Según la entidad que dirige, en los primeros cuatro meses de 2026, el número de civiles muertos o heridos en Ucrania fue un 21 por ciento mayor que en el mismo período de 2025 (815 muertos y 4.174 heridos en 2026, frente a 682 muertos y 3.453 heridos en 2025).

La gran mayoría de las víctimas se produjo en territorio controlado por Ucrania.

Türk insistió en que el derecho internacional humanitario exige que las partes en conflicto adopten todas las precauciones posibles para evitar daños a la población civil, y que esto no es una simple sugerencia o recomendación, sino que se trata de una obligación que de ser incumplida conlleva responsabilidad jurídica para quienes estén implicados.

Ucrania ataca con drones Tribunal Regional a 500 kilómetros al este de Moscú

Ucrania atacó este jueves con drones el Tribunal Regional de la ciudad de Nizhni Nóvgorod, ubicada a 500 kilómetros al este de Moscú, según informó el gobernador local, Gleb Nikitin.

"En Nizhni Nóvgorod resultó dañada la sede del Tribunal Regional", escribió en Telegram. Nikitin indicó que "esta mañana la región de Nizhni Novgorod fue atacada por drones, fueron derribados varios". "Según datos previos no hay víctimas (...)", explicó.

Rusia lanzó durante la pasada noche contra Ucrania un misil Kinzhal y 147 drones

El Ejército ruso lanzó durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves contra territorio ucraniano 147 drones de larga distancia y un misil hipersónico Kinzhal que no pudo ser interceptado por las defensas aéreas ucranianas, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte del ataque, que tuvo entre otros objetivos la región sureña de Odesa.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó anoche que ha enviado cartas a su homólogo Donald Trump y al Congreso de EE.UU. pidiendo que se acelere la venta a Ucrania de misiles PAC-3 para sistemas Patriot, tal y como había publicado previamente un medio local.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, dijo que el sur de la región fue objetivo de los drones rusos, que alcanzaron una casa y una infraestructura no especificada. Kiper explicó que el ataque contra la región no causó víctimas.

Rusia y Ucrania intercambian ataques contra sus respectivas retaguardias prácticamente todas las noches. Las infraestructuras energéticas son uno de los objetivos prioritarios de este tipo de ataques de ambos bandos.