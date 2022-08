ONG acusa a China de continuar encerrando a activistas en hospitales psiquiátricos

Por AFP Agencia | 17 de agosto de 2022, 5:35 AM

Madrid, España | Una ONG denunció que China sigue usando hospitales psiquiátricos para encerrar a activistas y acusó a médicos y al sistema sanitario de colaborar con las autoridades para castigar a disidentes.



Durante décadas, las autoridades comunistas chinas han usado el sistema de psiquiátricos del país, conocido como Ankang, para encerrar a prisioneros políticos.



Un informe publicado el martes por la oenegé Safeguard Defenders asegura que estas prácticas continúan a pesar de las reformas aplicadas a principios de los años 2010 para exigir un consentimiento médico y aumentar la vigilancia judicial sobre la red de cuidados psiquiátrico.



Los datos se basan en entrevistas con víctimas y sus familiares colgadas en internet por la ONG china Civil Rights and Livelihood Watch (CRWL), fundada por el activista y periodista ciudadano Liu Feiyue.



El informe se basa en los casos de 99 ciudadanos internados en instituciones psiquiátricos por motivos políticos entre 2015 y 2021.



"En 2022, el Partido Comunista de China (PCC) todavía encierra rutinariamente a objetivos políticos en hospitales psiquiátricos a pesar de haber implementado cambios legales para frenar esta práctica bárbara hace más de una década", dijo Safeguard Defenders, con sede en Madrid.



La oenegé acusa al partido de apartar "a los activistas del sistema de justicia, sin esperanza de ver a un abogado o ir a juicio, diagnosticándoles una enfermedad mental para que estén aislados socialmente incluso después de ser liberados".



"Los médicos y hospitales colaboran con el PCC para someter a las víctimas a hospitalizaciones involuntarias no necesarias médicamente y a medicación forzosa", añadió.



"Estos números indican que enviar a prisioneros políticos a instituciones psiquiátricas está extendido y es rutinario en China", continuó.



La oenegé también denuncia que los internos sufren abuso mental y físico y que algunos prisioneros denuncian palizas, confinamiento y terapia de electrochoque.



El ministerio chino de Salud no respondió a la solicitud de comentario para AFP.



Los críticos aseguran que China es uno de los países con más oponentes políticos encarcelados y que esta práctica ha aumentado con la presidencia de Xi Jinping, su líder más autoritario en las últimas décadas.