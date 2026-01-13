Once muertos en accidente de furgoneta conducida por un menor en Bolivia

Al menos 11 personas murieron este lunes en un accidente vial en el este de Bolivia, en la frontera con Brasil, cuando viajaban en una furgoneta conducida por un adolescente, informó la policía.

En las carreteras de Bolivia mueren unas 1.400 personas al año, principalmente por imprudencia del conductor y fallas mecánicas, según cifras del Ministerio de Gobierno.

El vehículo se estrelló contra un árbol en una carretera cercana al poblado de Puerto Quijarro, del departamento de Santa Cruz, ubicado a unos 1.470 kilómetros al este de La Paz.

"En este momento estamos hablando de 11 personas fallecidas", señaló Miguel Lipe, policía a cargo de la investigación del siniestro, a la televisión privada Unitel.

Según el agente, uno de los elementos que revelaron las primeras pericias es que el conductor del automotor era "un menor de 13 a 14 años", quien falleció tras el impacto.

"En este momento se está procediendo a recolectar todos los indicios para determinar la que es la causa del accidente de tránsito", precisó el investigador.

En una lista preliminar de fallecidos se reportó que murieron cuatro menores de edad y siete adultos.

El policía aseguró que entre los pasajeros había personas "en aparente en estado de ebriedad".

Otros reportes policiales indican que cuatro heridos fueron ingresados a un hospital local.