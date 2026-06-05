OMS y agencia de salud africana lanzan plan de $518 millones para combatir brote de ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los CDC de África, la agencia de salud pública de la Unión Africana, lanzaron el viernes un plan conjunto de 518 millones de dólares para hacer frente al brote de ébola en África central.



La agencia de la ONU y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África anunciaron que el plan se extenderá de junio a noviembre.



El brote se declaró el 15 de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), pero se cree que la rara cepa Bundibugyo del virus del Ébola llevaba ya algún tiempo propagándose de forma inadvertida.



Según las últimas cifras de la OMS, hay 381 casos confirmados en la RDC, incluidas 64 muertes.



El brote ha golpeado tres provincias de este país, con el epicentro en Ituri, donde, según los CDC de África, se concentran el 90% de los casos confirmados y el 76% de las muertes.



Al otro lado de la frontera nororiental, en Uganda, se han confirmado 16 casos, incluida una muerte.



"El plan se centra en áreas fundamentales: coordinación de emergencias, vigilancia, pruebas de laboratorio, prevención y control de infecciones, atención clínica y movilización comunitaria", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.



"Es un plan práctico. Establece lo que debemos hacer ahora, juntos, para contener el brote actual y reducir el riesgo de una mayor propagación", agregó.



"Es un plan con un plazo determinado, que abarca de junio a noviembre de este año", explicó el responsable, quien añadió que "se trata de un plan presupuestado en 518 millones de dólares".



El brote actual es mayor que los dos brotes anteriores de Bundibugyo registrados, en 2007 y 2012, según los CDC de África.

