OMS suspende labores en Gaza tras asesinato de trabajador

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la suspensión de las evacuaciones de pacientes desde la Franja de Gaza después de que un trabajador fuera asesinado este lunes (06.04.2026).

"@WHO lamenta profundamente confirmar que una persona contratada para prestar servicios a la Organización en Gaza fue asesinada hoy", publicó en X el director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dos miembros del personal de la organización estaban presentes en el momento del incidente, pero salieron ilesos, añadió.

"Tras el incidente, la OMS suspendió la evacuación médica de pacientes prevista para hoy desde Gaza a Egipto a través de Rafah. Las evacuaciones médicas permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso".

Tedros afirmó que "las autoridades competentes" investigan el suceso, sin dar más detalles del mismo.

"Hacemos un llamado a la protección de los civiles y los trabajadores humanitarios", añadió en su publicación.

Violación de alto el fuego

Israel y Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre en la Franja de Gaza, tras dos años de guerra.

El grupo Hamás es considerado organización terrorista por la Unión Europea y varios países.

La guerra se desencadenó tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó más de 1200 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

Las represalias de Israel dejaron miles de fallecidos en Gaza, en mayor parte civiles, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, considerados fiables por la ONU.

Sin embargo, Hamás e Israel lograron llegar a un acuerdo de alto el fuego, tras apegarse a una propuesta de Estados Unidos que incluía la entrega de rehenes por parte de Hamás a cambio de prisioneros palestinos presos en Israel.

Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía, los países mediadores en el conflicto, firmaron una declaración como garantes del acuerdo de paz sobre Gaza, días después del inicio de la tregua entre Israel y el movimiento terrorista palestino Hamás.