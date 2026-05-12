OMS sobre hantavirus: "El trabajo no ha terminado"

"No hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote de mayor magnitud. Pero, por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas", señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En una rueda de prensa en Madrid junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Ghebreyesusadvirtió que "el trabajo no ha terminado".

Ambos hablaron desde el palacio presidencial de la Moncloa, un día después de que culminara la operación para repatriar desde la isla española de Tenerife a más de 120 pasajeros y tripulantes de una veintena de países del MV Hondius, que se dirige a Países Bajos, su base.

Protocolos de seguridad

"En cuanto a los protocolos de seguridad" frente al hantavirus, una enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no hay vacuna, "por supuesto, la OMS tiene directrices claras y se espera que los países las sigan", dijo Ghebreyesus. Pero los países tienen "soberanía" y "no podemos obligarlos a adoptar nuestros protocolos", admitió.

"La recomendación de la OMS es que (las personas evacuadas) sean sometidas a un seguimiento activo, en un centro de cuarentena designado o en su domicilio, durante 42 días a partir de la última exposición, que es el 10 de mayo, lo que nos lleva al 21 de junio", detalló.

Preocupación en Tenerife

"Entiendo perfectamente que la población de Tenerife haya podido sentirse preocupada por el desembarco en sus costas", dijo. Pero "el riesgo es bajo, tanto para la población de Tenerife como a escala mundial", añadió, asegurando que se toma "la situación muy en serio".

Por su lado, Pedro Sánchez se felicitó por el "éxito" de la operación en Tenerife. El mundo "no necesita más egoísmo, ni más miedo, lo que necesita son países solidarios que quieran dar un paso al frente", dijo Sánchez al defender su decisión de acoger al MV Hondius.

"Escuchamos a muchos representantes públicos preguntarse por qué no acogía la operación el país africano de Cabo Verde", dijo Sánchez. "Pero nosotros teníamos claro que la pregunta no era esa, que la pregunta correcta era otra (...) ¿Por qué no vamos a ayudar a quienes lo necesitan si está en nuestra mano hacerlo?", agregó.

Francia pide coordinación

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, por su parte, pidió, en esta misma jornada, una "coordinación más estrecha" de los protocolos sanitarios en los países de la Unión Europea para luchar contra el hantavirus y ordenó "reforzar" la cooperación con los países vecinos.

Países Bajos, España, Francia y Alemania (además de Reino Unido, Suiza y Estados Unidos) han registrado casos de ciudadanos infectados por hantavirus, a raíz del brote en el crucero MV Hondius que cubría la ruta entre Ushuaia en Argentina y el archipiélago de Cabo Verde.

El MV Hondius, que llamó la atención del mundo tras el fallecimiento de tres de sus pasajeros, debe llegar el fin de semana a Países Bajos.



