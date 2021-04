OMS quiere erradicar la malaria en 25 países antes de 2025

La Organización Mundial de la Salud (OMS) quiere acabar con la malaria en 25 países de aquí a 2025, entre ellos Honduras, Guatemala o Panamá, gracias a una nueva iniciativa lanzada este miércoles.



"La iniciativa E-2025 aportará un apoyo a estos países en la última recta para eliminar el paludismo", explicó la organización en un comunicado, en vísperas del día mundial dedicado a combatir esta enfermedad que mata cada año a cientos de miles de personas.



Ocho nuevos países se añadieron a la lista de los 17 que ya participaban en esta campaña, pero que no han conseguido eliminar la enfermedad.



Se trata de Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana, Corea del Norte, Santo Tomé y Príncipe, Tailandia y Vanuatu.



Entre las otras naciones que ya figuraban en el programa destacan Sudáfrica, Arabia Saudita, México, Costa Rica, Ecuador o Corea del Sur.



Algunas de ellas no han registrado ningún caso autóctono de paludismo, pero no han pedido la certificación oficial de la OMS como país exento de la enfermedad.



En 2019, el número de nuevos contagios rondaba los 229 millones de personas, una cifra relativamente estable en los últimos cuatro años. Y desde 2018, los decesos se mantienen en unos 400.000 por año. De estos, 90% se producen en África, donde más de 265.000 niños murieron debido a esta enfermedad en 2019.



Conseguir erradicar la malaria "se debe sobre todo a la voluntad política de poner fin a la enfermedad en un país donde es endémica", afirmó el doctor Pedro Alonso, responsable de la lucha contra el paludismo en la OMS.



Según las estadísticas de la institución, en el mundo hay 87 países afectados por la malaria, 46 de ellos han declarado menos de 10.000 casos en 2019, frente a los 26 en 2000.