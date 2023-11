OMS pide la evacuación del hospital Al Shifa en Gaza, convertido en "zona de muerte"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el sábado que trabaja en un plan de evacuación del hospital Al Shifa en Gaza, objetivo de las incursiones del ejército israelí contra el grupo islamista Hamás, y calificó el lugar como "zona de muerte".



Expertos de la OMS estuvieron durante una hora en el enorme complejo hospitalario y dijeron que hasta el sábado quedaban allí 25 cuidadores y 291 pacientes, entre ellos 32 bebés en estado crítico, 22 pacientes en diálisis y dos en cuidados intensivos.



Los miembros de la misión describieron el hospital como una "zona de muerte" donde la situación es "desesperada", informó organización en un comunicado.



"La OMS y sus socios están desarrollando con urgencia planes para la evacuación inmediata de los pacientes restantes, personal y sus familias", dijo la organización en un comunicado.



"El equipo halló un hospital que no puede funcionar más: sin agua, sin alimentos, sin electricidad, sin combustible, con suministros médicos agotados", escribió en la red social X (antes Twitter) el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



El director anunció que "ante la situación deplorable y el estado de muchos pacientes, incluso bebés, el personal sanitario solicitó ayuda para evacuar a los pacientes que ya no pueden recibir cuidados vitales en ese lugar".



En su comunicado, la OMS detalló que la mayoría de pacientes que permanece allí sufre fracturas complejas y amputaciones, quemaduras, traumas torácicos y abdominales, y que 29 padecen lesiones graves en la columna y no pueden moverse por sí mismos.



Por las malas condiciones de higiene y la falta de antibióticos, muchos hospitalizados también sufren infecciones graves.



La OMS anticipó que se organizarán varias misiones en los próximos días para evacuar urgentemente a los pacientes restantes con destino al hospital Nasser y al hospital europeo de Gaza, aunque "ya están funcionando por encima de sus capacidades".



Según el ejército israelí, que el miércoles por la mañana lanzó una redada contra el hospital de Al Shifa, el centro médico alberga un escondite de Hamás instalado, particularmente, en una red de túneles. El movimiento islamista niega esa acusación.