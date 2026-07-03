OMS declara el fin del brote de hantavirus vinculado a crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este jueves (02.07.2026) el fin del brote de hantavirus que surgió en el crucero MV Hondius y que desató alarma internacional, luego de que el último contacto de una persona expuesta al virus finalizara su periodo de cuarentena dando negativo a la última prueba que se le hizo, por lo que retornó a su domicilio.

"Nos complace anunciar que el número total de casos relacionados con este brote sigue siendo trece, incluidos tres fallecidos. Se identificaron más de 650 contactos, que tuvieron seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de 33 países y territorios", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ningún caso de hantavirus relacionado con este brote ha sido reportado desde el 25 de mayo.

Los 13 casos identificados constituyen apenas un puñado frente a las decenas de miles de infecciones por hantavirus registradas cada año. La diferencia es que la mayoría de esas infecciones se deben a un contagio directo a partir de un animal, mientras que en el caso del crucero existía el riesgo de transmisión de persona a persona: la cepa implicada, conocida como de los Andes, es la única conocida que permite este tipo de contagio.

Buena noticia, pero…

A pesar de esta buena noticia, Tedros dijo que el hantavirus sigue siendo una amenaza para la salud pública en Sudamérica y otras zonas donde es endémico, por lo que reflexionó sobre la necesidad de mantenerlo bajo vigilancia y de que haya una preparación para hacer frente a una mayor propagación. "Por lo tanto, lo que anunciamos hoy se refiere a este brote concreto, pero el trabajo en materia de lucha contra los virus debe continuar a largo plazo", enfatizó.

El 1 de abril de este año el crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, zarpó del puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego, Argentina, con destino a Cabo Verde, con escalas en islas aisladas del Atlántico Sur. Tras descubrirse el brote, el barco se dirigió a Tenerife, en el archipiélago español de las Canarias, para evacuar allí el 10 de mayo a más de 120 pasajeros.

El crucero atracó finalmente el 18 de mayo en el puerto de Róterdam, en los Países Bajos, con una tripulación reducida obligada a varias semanas de cuarentena. El origen del foco aún no ha sido identificado.



