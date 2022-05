OMS considera "insostenible" la política china de "covid cero"

Ginebra, Suiza | La política de "covid cero" impulsada por el gobierno chino para contener la pandemia "es insostenible", afirmó este martes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y aseguró que habló del tema con expertos chinos.



"Cuando hablamos de la estrategia de covid cero, pensamos que es insostenible, teniendo en cuenta la evolución actual del virus y nuestras previsiones", dijo Tedros, en una conferencia de prensa en Ginebra.



"Hemos discutido sobre este tema con expertos chinos y hemos indicado que el enfoque no será sostenible. Pasar a otra estrategia será muy importante", agregó el jefe de la OMS.



Con la esperanza de frenar la peor oleada de covid desde la primera de inicios de 2020, China ha impuesto medidas draconianas a su ciudad más poblada Shanghái, que confinó a sus 25 millones de habitantes a principios de abril, mientras que la circulación en la capital, Pekín, se ha restringido lentamente.



A fines de la semana pasada, el gobierno del presidente Xi Jinping reafirmó que continuaba con su estrategia de cero covid, pese a la frustración creciente en Shanghái, donde habitantes confinados protestan ahora haciendo sonar sus cacerolas en las ventanas.



Lograr el equilibrio

Shanghái, principal centro económico de China, ha registrado oficialmente más de 500 muertos en algunas semanas, una hecatombe para el país, donde el saldo total informado por las autoridades supera apenas los 5.000 decesos desde que inició la pandemia.



El director de situaciones de emergencia de la OMS, Michael Ryan, recordó que durante un tiempo la estrategia cero covid posibilitó a China mostrar un resultado de pocos muertos con relación a su población.



"Es algo que China quiere proteger", reconoció el doctor Ryan, y subrayó que frente al alza del número de muertos desde febrero y marzo es lógico que el gobierno reaccione.



"Pero todas sus acciones, como nosotros lo repetimos desde el inicio, deben ser tomadas con respeto a los individuos y los derechos humanos", agregó.



Ryan afirmó que "hay que tener capacidad de adaptarse a las circunstancias" y a lo que van reflejando los datos.



"Tenemos que equilibrar las medidas de control con el impacto que tienen en la sociedad, el impacto que tienen en la economía, y eso no siempre es una calibración fácil", dijo el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan.



El gigante asiático sigue aplicando la misma política, pese a que el virus mutó y se volvió mucho más contagioso que la cepa original detectada en China a fines de 2019.



Maria Van Kerkhove, que supervisa la lucha contra el covid en la OMS, insistió en que era imposible detener toda la transmisión del virus en la actualidad.



"Nuestro objetivo a nivel mundial no es detectar todos los casos ni detener toda la transmisión. Eso no es posible actualmente", reconoció.



"Pero lo que tenemos que hacer es reducir la tasa de transmisión porque el virus está circulando a un nivel de intensidad muy alto", concluyó la funcionaria.