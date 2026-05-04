OMS considera "bajo" el riesgo de propagación de hantavirus tras brote mortal en crucero

El posible foco de hantavirus en un crucero neerlandés, en el que han fallecido tres personas, presenta un riesgo "bajo" de propagación, estimó este lunes la OMS, pero los pasajeros no han recibido autorización para desembarcar en Cabo Verde.



Los hantavirus, principalmente transmitidos al ser humano por roedores infectados, pueden provocar dificultades respiratorias y cardíacas, así como fiebres hemorrágicas.



El lunes por la mañana un fotógrafo de la AFP vio el barco MV Hondius, que realizaba la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde, fondeado en el puerto de Praia, la capital de este archipiélago de África occidental.



El operador turístico Oceanwide Expeditions confirmó que se enfrenta a "una situación médica grave" a bordo del MV Hondius.



La empresa confirmó las tres muertes, dos de ellas a bordo del crucero y una después del desembarco.



Dos de las víctimas son neerlandesas y se desconoce la nacionalidad de la tercera, según medios de Países Bajos.



El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, ha transmitido no obstante un mensaje tranquilizador.



- Que no cunda el pánico -

"El riesgo para el conjunto de la población sigue siendo bajo. No hay ningún motivo para que cunda el pánico ni para imponer restricciones de viaje", apuntó.



El directivo destacó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y "no se transmiten fácilmente entre personas".



Los hantavirus se transmiten a las personas a través de roedores salvajes infectados, como ratones o ratas, que excretan el virus a través de la saliva, la orina y las heces. Una mordedura, el contacto con estos animales o sus excrementos, así como la inhalación de polvo contaminado, pueden provocar una infección.



La OMS colabora con los países afectados para la atención médica, la evacuación y las investigaciones, informó Kluge.



Según el operador turístico, un pasajero se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo y otros dos "necesitan atención médica urgente".



Un paciente británico ha sido atendido en Sudáfrica, precisa la OMS.



- Sin autorización de desembarco -

Según Oceanwide Expeditions, las autoridades neerlandesas tratan de repatriar a "las dos personas que presentan síntomas y que se encuentran a bordo del MV Hondius".



La cancillería de Países Bajos confirmó a la AFP estar "estudiando" esta posibilidad.



Médicos locales acudieron a bordo para evaluar el estado de salud de los dos enfermos pero no se ha concedido autorización para evacuarlos a tierra firme.



"No se concedió al buque la autorización para atracar en el puerto de Praia" con el fin de "proteger a la población caboverdiana", declaró el domingo por la noche la presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Maria da Luz Lima, a la emisora Radio de Cabo Verde.



El hantavirus fue confirmado en el pasajero que se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo, precisó el operador.



No se ha determinado si el virus fue el causante de las tres muertes o de los síntomas de los otros dos pasajeros enfermos.



La OMS indicó el domingo que se ha confirmado un caso de infección por hantavirus y que había "otros cinco casos sospechosos".



A falta de vacunas y de medicamentos específicos contra los hantavirus, los tratamientos propuestos se limitan a aliviar los síntomas.



Aproximadamente 200 casos de síndrome pulmonar por hantavirus ocurren cada año, principalmente en América del Norte y del Sur, según la agencia de salud pública de Canadá.

