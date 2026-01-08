Olimpia de Honduras iguala marca del Saprissa

Se acabó la hegemonía del Saprissa, pues el Olimpia de Honduras se coronó bicampeón e igualó la marca de los morados con 40 títulos de liga cada uno.

Los albos catrachos derrotaron apenas 1-0 al Marathón en la Gran Final hondureña para coronarse por segundo año consecutivo.

Esto les permitió alcanzar los 40 títulos de liga, igualando así la marca del Saprissa, convirtiéndose ambos en los máximos ganadores de Centroamérica.

El palmarés del área queda de la siguiente forma: Saprissa y Olimpia con 40 títulos; Diriangén FC de Nicaragua suma 34; Municipal y Comunicaciones de Guatemala empatan en 32; Herediano y Alajuelense registran 31; mientras Real Estelí de Nicaragua alcanza 21, Motagua (Honduras), FAS y Alianza (ambos de El Salvador) cierran con 19.

Olimpia ha conseguido 10 de los últimos 15 títulos en disputa en el fútbol hondureño.



