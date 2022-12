Ola mundial de reacciones tras la muerte del papa emérito Benedicto XVI

- El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, elogió su "tenaz compromiso con la no violencia y la paz".



"Sus fuertes llamamientos a la solidaridad con las poblaciones marginadas en todas partes y sus exhortaciones a reducir la brecha creciente entre ricos y pobres son más pertinentes que nunca".



- El presidente estadounidense, Joe Biden, un católico practicante, aseguró que "recordaremos [a Benedicto XVI] como un teólogo reputado, guiado por sus principios y su fe y que dedicó toda su vida a la devoción por la Iglesia".



- Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Benedicto XVI "envió una señal fuerte con su dimisión".



"Se veía ante todo a sí mismo como un siervo de Dios y de su Iglesia. Cuando su capacidad física disminuyó, continuó sirviendo a través de sus oraciones", agregó.



- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, expresó por Twitter estar "conmovido con la noticia del fallecimiento del papa emérito Benedicto XVI".



"Envío mis sentimientos de pesar y los del pueblo ecuatoriano al papa Francisco y a todos los católicos del orbe".



- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, destacó en un mensaje en Twitter que se trataba de "un prominente estudioso y teólogo destacado". "Descanse en paz", añadió.



- El canciller alemán Olaf Scholz estimó que el mundo pierde una "figura destacada" de la Iglesia católica.



"Como papa 'alemán', Benedicto XVI era para muchos, y no solo en este país, un dirigente particular de la Iglesia", añadió, calificándolo también de "personalidad combativa" y de "teólogo inteligente".



- El presidente francés Emmanuel Macron elogió los esfuerzos del antiguo papa en favor de un "mundo más fraterno".



"Mi pensamiento va a los católicos de Francia y del mundo, dolidos por la partida de su santidad Benedicto XVI, que trabajó con alma e inteligencia por un mundo más fraterno".



- Benedicto XVI era "un gigante de la Fe y de la Razón", así como "un grande de la Historia que la Historia no olvidará", reaccionó la primera ministra italiana Giorgia Meloni.



"Expresé al santo padre Francisco la participación del gobierno en su dolor y en la de toda la comunidad eclesial".



- El rey Carlos III, soberano de 15 Estados, entre ellos el Reino Unido y jefe formal de la iglesia anglicana, compartió su "profunda tristeza" y saludó los "esfuerzos constantes" de Benedicto XVI por la paz entre todos los pueblos y el acercamiento de católicos y protestantes.



- El presidente irlandés, Michael D. Higgins, elogió "sus incansables esfuerzos para promover la paz y la buena voluntad en todo el mundo, con un interés constante por la paz en Irlanda del Norte".



- El primer ministro español, Pedro Sánchez, saludó "a un gran teólogo que se dedicó al servicio de los demás, de la justicia y de la paz".



- El presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa, ferviente católico, expresó su "profunda consternación".



"A lo largo de sus ocho años de pontificado, el papa Benedicto XVI siguió siendo un símbolo de la estabilidad y de la defensa de los valores de la Iglesia católica: el amor al prójimo, la solidaridad, el apoyo a los más pobres y vulnerables y la importancia del perdón y de la reconciliación".



- Para el presidente polaco Andrzej Duda, cuyo país está tradicionalmente vinculado a la fe católica, "el mundo perdió a uno de los más grandes teólogos de los siglos XX y XXI, un cercano colaborador de San Juan Pablo II", su predecesor polaco en el Vaticano.



- El presidente ucraniano Volodimir Zelenski saludó a un "eminente teólogo, promotor de valores universales".



- El presidente ruso, Vladimir Putin, alabó a un "defensor de los valores tradicionales cristianos" y envió sus condolencias al papa Francisco.



- El patriarca de la iglesia ortodoxa rusa Kirill celebró a un "eminente teólogo" y defensor de los "valores tradicionales".



- Para el arzobispo de Canterbury Justin Welby, jefe espiritual de la Iglesia anglicana, Benedicto XVI fue "uno de los más grandes teólogos de su tiempo" y su renuncia fue "humilde y valiente".