Internacional
OIEA: Conversaciones para visitar Irán arrancaron pese a negativa de Teherán
Minuto a minuto, este 25 de junio en la guerra en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico de Irán y el inicio de negociaciones para lograr la paz.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, insistió este viernes (26.06.2026) en que las inspecciones de las centrales nucleares en Irán tendrán lugar y subrayó que las conversaciones ya han comenzado, pese a la "guerra de declaraciones" con Teherán por su negativa a las visitas.
"Tuvimos un intercambio con la parte iraní a nivel técnico, y la expectativa es que este proceso continuará", afirmó Grossi durante una rueda de prensa en Tokio, al tiempo que afirmó que para supervisar el acuerdo entre Estados Unidos e Irán "tenemos que llevar a cabo inspecciones, no hay otro modo".
"El trabajo técnico ha comenzado y esperamos estar allí pronto", insistió, aunque añadió que no es "esencial" si las visitas tienen lugar "en una o dos semanas".
En una rueda de prensa en Ginebra la semana pasada, Grossi afirmó que este trabajo técnico consistirá en trazar los pasos concretos a seguir, y qué lugares visitar durante las inspecciones, en las conversaciones que los expertos del organismo tengan con las partes.