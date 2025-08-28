Oficina de la Unión Europea en Kiev, dañada tras masivo ataque de Rusia

Según reporta el ejército ucraniano, Rusia atacó Ucrania con cerca de 600 drones y 31 misiles balísticos en la madrugada del miércoles al jueves, 28 de agosto de 2025. Al menos 14 personas murieron, entre ellas, varios menores.

Veinte puntos de la capital de Ucrania fueron golpeados por esta nueva serie de ataques, que han dañado un edificio de la misión diplomática de la UE en Kiev. La embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Mathernova, precisó que el recinto diplomático se vio "gravemente dañado por la onda expansiva" de los bombardeos.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, reaccionó mostrando su horror por lo sucedido. "Mis pensamientos están con las víctimas ucranianas y también con el personal de la delegación de la UE, cuyo edificio resultó dañado en este ataque deliberado de Rusia", escribió Costa en la red X. "La UE no se dejará intimidar. La agresión de Rusia solo refuerza nuestra determinación de apoyar a Ucrania y a su pueblo", agregó.

En una fotografía publicada por Costa en su cuenta de X puede verse la magnitud de los daños en la oficina de la delegación europea: la estructura del techo quedó desmontada, y los cristales de las ventanas destrozados. Según una fuente diplomática europea, ningún miembro de la misión de la UE ha resultado herido.