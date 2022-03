Ofensiva rusa en Ucrania se intensifica pese a negociaciones

La ofensiva rusa en Ucrania se intensificó el martes, con una serie de bombardeos en Kiev, pese a las negociaciones y a una concesión importante del presidente ucraniano, que se dijo dispuesto a renunciar a su intención de adherir a la OTAN.



Cuatro personas murieron en el bombardeo de un edificio de 15 plantas del distrito de occidental de Sviatoshin, dijeron los servicios de rescate en Kiev.



"Todo tembló con fuerza. Me levanté, mi hija corrió y me preguntó: '¿Estás viva?' Pero en una de las habitaciones no podíamos sacar a mi yerno y a mi nieto, así que rompimos las puertas y pudieron salir", relató a la AFP Lyubov Gura, de 73 años, que vivía en el piso 11.



Otro edificio de nueve plantas fue alcanzado en el distrito de Podil (noroeste), más cerca del centro de la ciudad, y hubo un herido.



La víspera, en el límite noroeste de la capital, Pierre Zakrzewski, camarógrafo de Fox News, murió, y su colega Benjamin Hall resultó herido, informó el martes la cadena estadounidense.



Alrededor de 29.000 personas fueron evacuadas de varias ciudades asediadas en toda Ucrania en solo la jornada del martes, según Kirilo Timoshenko, jefe adjunto de la administración presidencial.



Las evacuaciones se han acelerado en la asediada ciudad portuaria de Mariúpol (sur de Ucrania), donde más de 2.100 personas han muerto desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero, según las autoridades locales.



"Hoy, unas 20.000 personas han salido de Mariúpol en autos particulares utilizando un corredor humanitario. Unos 4.000 coches salieron de la ciudad", precisó.



Toque de queda en Kiev

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, declaró un toque de queda de 35 horas a partir de las 20H00 horas (18H00 GMT) del martes por el momento especialmente "peligroso" que vive la capital, donde al menos la mitad de la población ya ha huido.



En la gran ciudad de Dnipró, en el este, relativamente intacta hasta ahora, el aeropuerto fue bombardeado el martes y provocó una "destrucción masiva", según su alcalde, que no mencionó víctimas por el momento.



En casi tres semanas de conflicto, más de tres millones de personas han huido de Ucrania, sobre todo hacia Polonia, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De ellos, 1,4 millones de niños, es decir "casi un niño por segundo", según Uniceef.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski denunció que desde el inicio de la invasión han muerto 97 niños en bombardeos rusos contra "escuelas, hospitales, viviendas".



Este martes, desafiando los ataques, llegaron por tren a la capital ucraniana los primeros ministros de Polonia, Mateusz Morawiecki; de la República Checa, Petr Fiala; y de Eslovenia, Janez Jansa, y se reunieron con Zelenski y el primer ministro ucraniano, Denys Shmygal.



"Están bombardeando por todas partes. No sólo en Kiev, sino también en las zonas occidentales", les dijo Zelenski, según un vídeo publicado en su cuenta de Telegram.



"Debemos detener esta tragedia que se desarrolla en el Este lo antes posible", escribió el jefe de gobierno polaco, Mateusz Morawiecki, en Facebook.



El viceprimer ministro (polaco) Jaroslaw Kaczynski, dijo la noche del martes en Kiev que Polonia pide una "misión de paz" de la OTAN, "protegida por las fuerzas armadas", para ayudar a Ucrania.



Negociaciones seguirán el miércoles

La visita coincide con la reanudación de la cuarta ronda de conversaciones ruso-ucranianas, que comenzaron el lunes y continuarán el miércoles.



"Es un proceso de negociación complicado y extremadamente laborioso. Hay profundas contradicciones. Pero, por supuesto, es posible un compromiso", dijo en Twitter Mykhailo Podoliak, negociador y consejero de Zelenski.



Las conversaciones se celebran por videoconferencia después de tres rondas cara a cara en la vecina Bielorrusia y una reunión el jueves en Turquía de los jefes de la diplomacia rusa y ucraniana.



Por su parte, el ministro de Relaciones exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, viajó a Rusia este martes y luego irá a Ucrania para participar en conversaciones en busca de un cese el fuego, afirmó el martes el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.



El Kremlin consideró prematuro cualquier "pronóstico", después de que un consejero de la presidencia ucraniana considerara posible un acuerdo de paz antes de "finales de mayo".



¿Zelenski desiste de la Otan?

Pero este martes la situación pareció tener un desarrollo importante después de que el presidente Zelenski pareciera haber hecho una concesión importante, afirmando que se debía admitir que Ucrania no entraría nunca en la OTAN.



"Durante años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero también hemos escuchado que no podríamos unirnos. Esa es la verdad y hay que reconocerla", dijo el presidente en una videoconferencia con responsables militares.



Putin justificó en parte la invasión de Ucrania por el temor a que esta antigua república soviética se uniera a la alianza militar occidental.



Condena en Rusia

En Rusia, un tribunal condenó a pagar una multa a la mujer que irrumpió en un informativo oficialista para denunciar la ofensiva en Ucrania.



Marina Ovsiannikova fue declarada culpable de una "infracción administrativa" y tendrá que pagar una multa de 30.000 rublos (unos 275 dólares al cambio actual) pero no fue encarcelada.



En paralelo Occidente sigue endureciendo sus sanciones contra Rusia, con una cuarta serie de medidas de la Unión Europea, que incluye bloqueos para el acceso a bienes de lujo y a las instituciones financieras internacionales.



El Departamento del Tesoro estadounidense anunció nuevas sanciones contra el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko y su esposa, por corrupción y vulneración de los derechos humanos.



Rusia por su parte adoptó el martes por primera vez contrasanciones, contra el presidente estadounidense Joe Biden, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y varios miembros de sus gobiernos.



Simultáneamente, como parte del cierre de espacios en el territorio europeo, Rusia anunció que había iniciado el "procedimiento de salida" del Consejo de Europa, una entidad que vela por los derechos humanos y a la que pertenecen tanto Rusia como Ucrania.



Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto votar el jueves, a petición de Moscú, una resolución "humanitaria" vinculada a la "operación militar especial" rusa en Ucrania, un texto que no parece que vaya a ser aprobado de momento.