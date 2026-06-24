OEA pide restaurar democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó este martes (23.06.2026) su preocupación por la situación democrática en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y reiteró la necesidad de restaurar la democracia, garantizar el respeto de los derechos humanos y liberar a todos los detenidos por razones políticas en esos países.

Recordó que Cuba, Venezuela y Nicaragua forman parte de la comunidad interamericana, por lo que la Secretaría General reconoció "con preocupación la necesidad de restaurar la democracia en estos países y de garantizar el respeto de los principios interamericanos compartidos en materia de democracia y derechos humanos".

El organismo, que está celebrando esta semana en Panamá su Asamblea General, destacó la urgencia de que "existan sistemas democráticos plenamente funcionales que permitan a los ciudadanos expresar libremente su voluntad y participar de manera significativa en la vida pública", en línea con los principios establecidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

Preocupación por los presos políticos

Asimismo, manifestó su preocupación por la situación de los presos políticos en los tres países y consideró que la detención de personas por motivos políticos es "incompatible con los principios y compromisos del sistema interamericano".

"En las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia", afirmó la Secretaría General, que además reiteró la petición de "liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas, de conformidad con las obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos".

Condenas contra la Nicaragua de Ortega y Murillo

Una declaración aprobada en la primera sesión plenaria condenó "las violaciones y abusos generalizados y sistemáticos de los derechos humanos" en Nicaragua, documentados por los mecanismos internacionales", entre ellos algunos que "podrían constituir, prima facie, crímenes de lesa humanidad".

Además de expresó "su profunda preocupación (...) por el socavamiento sistémico del orden democrático y las instituciones en Nicaragua, caracterizado por la eliminación de la separación de poderes".

Así, llamó la atención por el uso de la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura, pidió "liberar de inmediato e incondicionalmente a todas las personas detenidas arbitraria o injustamente, incluidas todas las personas sometidas a desaparición forzada o cuyo destino o paradero se desconoce".

Oposición nicaragüense pide declarar ilegítimo al gobierno

Por su parte, la oposición nicaragüense pidió este martes a la OEA que declare ilegítimo al Gobierno de Nicaragua que copresiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"Se está solicitando a los Estados miembros (de la OEA) que el tratamiento otorgado al régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo corresponda al de un régimen ilegítimo, tanto en su origen como en el ejercicio del poder", indicaron en una declaración plataformas de oposición, organizaciones de derechos humanos y espacios de la sociedad civil nicaragüense, principalmente en el exilio.

Nicaragua es gobernada desde 2007 por Ortega, de 80 años, y su esposa, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.



