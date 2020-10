Obama sale en apoyo de Biden a dos semanas de las elecciones

Barack Obama sale el miércoles a la campaña electoral con su primer acto de apoyo a su ex vicepresidente Joe Biden, que aventaja cómodamente en los sondeos a Donald Trump a 13 días de la elección presidencial estadounidense.



Por tercer día consecutivo, el candidato demócrata de 77 años no tiene actividades públicas mientras que el presidente republicano, de 74 años, sigue recorriendo Estados Unidos en la víspera del segundo y último debate entre ambos.



Debido a la pandemia, Obama hablará en un "mitin de autos" e instará votar lo antes posible en los estados en donde se permite sufragar antes del día de los comicios.



Aún muy popular entre los demócratas, Obama, primer presidente negro de Estados Unidos, comparecerá ante sus simpatizantes en Filadelfia, capital del estratégico estado de Pensilvania.



"Realmente estamos en una encrucijada", dijo en un video divulgado la noche del martes.



"Una de las cosas más inspiradoras de este año ha sido ver a tantos jóvenes estadounidenses entusiasmados, organizándose y luchando por el cambio", añadió tras meses marcados por históricas manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial.



"Conozco a Joe mejor que casi nadie. Tengo confianza en que será un buen presidente", dijo.



"Normalmente los expresidentes no se meten demasiado en política y ciertamente nunca en la política de su sucesor", dijo a la CNN David Axelrod, antiguo asesor de Obama. "Creo que esa era su intención, pero Trump la hizo cambiar", añadió.



Biden en retiro

Más de 40 millones de ciudadanos ya votaron por correo o en persona, lo que significa cerca del 30% de la participación total de 2016.



Ese año Trump ganó muy ajustadamente en Pensilvania, un estado potencialmente crucial al que volvió la noche del martes tras dos mitines en Arizona.



"Todo lo que hace (Biden) es quedarse en su casa", dijo Trump en la localidad de Erie. Lleva "cinco días" de pausa, exageró para hilaridad de sus partidarios.



Recientemente recuperado del covid-19, el presidente se presentará el miércoles en Gastonia, Carolina del Norte, otro estado clave para conquistar la Casa Blanca.



Tras desplazarse también por Carolina del Norte el domingo, Biden volvió a su feudo en Wilmington, Delaware.



Saludó a simpatizantes y dio una entrevista pero luego se distanció de los periodistas, salvo para hacer declaraciones a medios locales de estados clave.



Su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, de 56 años, se dirigió el miércoles a Carolina del Norte para movilizar electores.



Último debate

Biden y Trump volverán a verse las caras el jueves en el segundo y último debate en Nashville, Tenessee. El primero, realizado a fines de setiembre, fue una batalla a los gritos.



Y nada indica que el jueves será distinto. Al contrario.



Negándose a ser considerado como presidente de un solo mandato, Trump se dedicó en los últimos días a atacar la integridad de su adversario.



Sin dar datos concretos, dijo una y otra vez que los Biden son "una familia criminal".



Trump apunta a los negocios de Hunter Biden en Ucrania y China cuando su padre era el vicepresidente de Obama (2009-2017).



Muy sensible a los ataques a su familia, y que en ocasiones le han hecho perder los estribos, Biden debe estar preparado para recibir golpes.



Para evitar el caos del primer debate, cuando un candidato esté hablando el micrófono de su adversario estará silenciado. Esa regla fue considerada "injusta" por Trump.



Como en 2016, Trump busca mostrarse como un candidato que no le rehuye a la pelea y que lucha por los estadounidenses.



Preguntado sobre los múltiples sondeos que lo muestran rezagado de Biden, Trump dice confiar en su capacidad de movilizar multitudes.



"Nunca habíamos visto mitines con tanto amor y tanta gente", dijo.