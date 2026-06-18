Obama inaugura su museo presidencial en Chicago junto a otros tres expresidentes

Tres expresidentes de Estados Unidos, el republicano George W. Bush y los demócratas Bill Clinton y Joe Biden, acudieron este jueves a la inauguración del museo presidencial de Barack Obama en Chicago, ciudad considerada su hogar político.

Todos los ocupantes de la Casa Blanca desde 1992 estuvieron presentes, a excepción del actual presidente, Donald Trump, quien no fue invitado.

Trump se ha burlado en varias ocasiones del enorme edificio de estilo brutalista que Obama construyó en un barrio del sur de Chicago, junto a un parque.

El centro modernista, que celebra el legado de Obama como el primer presidente afroestadounidense de Estados Unidos, abrirá sus puertas al público este viernes.

Al acto asistió la familia Obama al completo, incluida la ex primera dama Michelle Obama y sus hijas, Malia y Sasha.

La ceremonia reunió también a un destacado grupo de celebridades, entre ellas la presentadora Oprah Winfrey, el director de cine Steven Spielberg y el actor Tom Hanks.

Dos exdirigentes europeos, la ex canciller alemana Angela Merkel y el ex primer ministro italiano Matteo Renzi, también viajaron hasta Chicago para participar en la actividad.

Cientos de personas se congregaron en el parque contiguo para seguir la inauguración.

Es tradición que los expresidentes estadounidenses impulsen la construcción de un centro cultural tras dejar el cargo. Trump ya ha mencionado que desea construir el suyo en Miami.

Obama, de 64 años, instaló su museo presidencial en el barrio donde vivió durante muchos años junto a Michelle Obama, donde nacieron sus hijas y donde comenzó la carrera política que lo llevó a la Casa Blanca para dos mandatos, entre 2009 y 2017.

Un obelisco de granito como pieza central

La pieza central del museo y biblioteca presidencial es un obelisco de granito de 69 metros de altura, con muy pocas ventanas.

El imponente edificio está coronado por enormes letras talladas en piedra que forman parte de un discurso pronunciado por Barack Obama en 2015 en Selma, Alabama, uno de los símbolos históricos del movimiento por los derechos civiles.

Además, una estatua del matrimonio Obama, ligeramente más grande que el tamaño real, recibe a los visitantes en la entrada del recinto.

En los alrededores del complejo también se construyeron una cancha de baloncesto, una amplia zona de juegos y una biblioteca digital.