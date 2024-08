Oasis alimenta rumores de regreso con publicación de misteriosa fecha

Tras las publicaciones de medios británicos en las que prácticamente dan por un hecho el regreso de la icónica banda tras 15 años, ahora es la propia banda la que aumenta las expectativas.

Este domingo, Oasis compartió una imagen en sus redes sociales con una misteriosa fecha: "27 de agosto de 2024", lo que ha desatado una ola de rumores y elevadas expectativas entre sus fanáticos sobre un posible regreso.



El anuncio llega en medio de crecientes rumores sobre una posible reunión de la banda para una serie de conciertos en 2025.

Según informes de medios británicos como The Times y The Sun, Noel y Liam Gallagher habrían dejado atrás sus diferencias y estarían planeando presentaciones en Londres y en el Heaton Park de Manchester. Aunque Liam Gallagher ha negado en redes sociales cualquier plan de reunión, afirmando que "se acabó", los rumores no han cesado.

Además, The Mail ha informado que Glastonbury 2025 podría ser la oportunidad perfecta para que los hermanos Gallagher vuelvan a unir fuerzas, un evento que sería difícil de rechazar dada su magnitud.

La última actuación de Oasis fue en el V Festival de Stafford en 2009, y desde entonces, la posibilidad de un regreso ha mantenido en vilo a millones de fans en todo el mundo. Ahora, con la fecha del 27 de agosto de 2024 como el nuevo centro de atención, el regreso de la banda parece más cercano que nunca.

