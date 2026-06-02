Nuevos enfrentamientos entre Israel y Hezbolá antes de la reanudación de los diálogos

Francia dice que "nada puede justificar" una ocupación prolongada de Israel en el Líbano

Irán ejecuta a tres hombres condenados por violación de menores

Irán no ha respondido a la última propuesta de EE.UU., según medio iraní

Baréin prohíbe viajar a Irán e Irak por razones de seguridad hasta nuevo aviso

Líbano dice que Hezbolá acepta detener ataques contra Israel

Baréin prohíbe viajar a Irán e Irak por razones de seguridad hasta nuevo aviso

Baréin anunció este martes (2.06.2026) la prohibición de viajar a Irán e Irak para sus ciudadanos "hasta nuevo aviso", una medida adoptada con el objetivo de "preservar la seguridad nacional" en medio de las persistentes tensiones de seguridad derivadas de los ataques iraníes contra países del golfo Pérsico.

En un comunicado, el Ministerio del Interior bareiní explicó que la decisión responde a la continuidad de la situación de inseguridad en la región y subrayó que su principal objetivo es garantizar la protección de todos los ciudadanos bareiníes.

Asimismo, advirtió de que se aplicarán las medidas legales correspondientes contra aquellas personas que incumplan la prohibición de viaje.

La medida llega pocos días antes de las celebraciones de Ashura, una de las principales conmemoraciones del islam chií, por la que decenas de miles de fieles chiíes de Baréin suelen desplazarse a Irak para recordar el martirio de Husein ibn Alí, nieto del profeta Mahoma, ocurrido en el siglo VII.

En las últimas semanas, Baréin ha condenado a prisión a decenas de personas por presuntamente colaborar con Irán o con grupos afines durante la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, que ha lanzado misiles y drones contra territorio bareiní y sus vecinos árabes como respuesta a la agresión.

A finales de mayo, un tribunal bareiní condenó a 14 personas, nueve de ellas a cadena perpetua y las otras cinco a entre tres y diez años de cárcel, tras ser acusadas de espiar para la Guardia Revolucionaria de Irán.

La decisión de Manama de prohibir los viajes se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Irán y varios países árabes de la región, lo que ha incrementado la preocupación de las autoridades bareiníes por la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero.

En la jornada de ayer, Kuwait condenó los "repetidos y flagrantes ataques iraníes, que representan una peligrosa escalada" en la región después de responder en esa madrugada a nuevos misiles y drones que sobrevolaron su territorio.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego anunciado el 8 de abril entre EE.UU. e Irán, Kuwait ha denunciado varios ataques dirigidos contra su territorio e infraestructuras estratégicas, algunos atribuidos directamente a la República Islámica. (efe, rtr).

Irán no ha respondido a la última propuesta de EE. UU., según medio iraní

Irán no ha respondido a la última propuesta de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto entre ambos países, pero se estudia en Teherán tras las tensiones de los últimos días por el intercambio de ataques en el golfo Pérsico y la ofensiva del Ejército de Israel en el Líbano.

“El texto definitivo de Irán sigue siendo objeto de debate en Teherán y aún no se ha enviado ninguna respuesta”, dijo este martes (2.06.2026) la agencia Mehr, que citó a una fuente informada de las negociaciones.

La fuente subrayó la desconfianza iraní ante Estados Unidos por su “historial de incumplimiento” de acuerdos en el pasado y aseguró que el país persa "busca obtener un beneficio real”.

“Estados Unidos teme la guerra, nosotros tememos el acuerdo; Estados Unidos ha gastado mucho en la guerra y no ha obtenido resultados”, consideró la fuente de la agencia Mehr.

Medios iraníes afirmaron ayer que Irán había paralizado las negociaciones por la ofensiva de Israel en el Líbano, pero más tarde el presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que si continúan los ataques correa el país árabes Teherán “paralizaría el camino de las negociaciones", por lo que no las dio por detenidas.

Tras la amenaza iraní el presidente estadounidense, Donald Trump, habló por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y mantuvo un inusual contacto con el grupo radical islámico chiita Hezbolá para tratar de preservar el alto el fuego en Líbano y, con ello, las negociaciones de paz con Irán.

Tras ello, Trump declaró que cree que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz. (efe, rtr).

Irán ejecuta a tres hombres condenados por violación de menores

La justicia del régimen de Irán anunció este martes (2.06.2026) la ejecución de tres hombres declarados culpables de violar a menores en el oeste y el norte del país.

El asesinato y la violación son delitos castigados con la pena de muerte en la república islámica. En algunos casos, los responsables de robos a mano armada, espionaje, tráfico de drogas o blasfemia también pueden ser ejecutados.

"Dos hombres que habían violado a un niño de 14 años en la ciudad de Ghorveh (oeste) en agosto de 2024 fueron ahorcados después de que la Corte Suprema confirmara la pena de muerte", informó Mizan, el órgano de prensa del Poder Judicial del régimen.

Esa agencia no precisó en qué fecha se celebró el juicio.

En un caso distinto, otro hombre fue ejecutado en Rasht, en el norte, por violar y matar a un niño de 10 años en agosto de 2025, según Mizan.

Irán es el segundo país del mundo, después de China, con el mayor número de ejecuciones, según grupos de defensa de los derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional.

Las autoridades aplicaron la pena capital a al menos 1.639 personas en 2025, un récord desde 1989, indicaron recientemente oenegés como Iran Human Rights, con sede en Noruega. (afp, dpa).

Francia dice que "nada puede justificar" una ocupación prolongada de Israel en el Líbano

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, afirmó este martes (2.06.2026) que "nada puede justificar" que sigan las operaciones militares israelíes ni una ocupación prolongada del territorio libanés, y consideró inaceptable que el Líbano se convierta en una "víctima expiatoria" de las dificultades en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

"Reconocemos el derecho de Israel a defenderse, incluso frente a los ataques inaceptables de Hezbolá. Sin embargo, nada puede justificar la prolongación de las operaciones militares ni la ocupación prolongada por parte de Israel en profundidad del territorio libanés", declaró el jefe de la diplomacia francesa en una entrevista en la televisión France 2.

Barrot señaló que Francia aboga por un cese de las hostilidades que permita tanto el fin de los ataques del grupo radical islámico chiita Hezbolá contra Israel como el de las operaciones israelíes en Líbano.

Asimismo, destacó la importancia de mantener el diálogo iniciado entre los gobiernos israelí y libanés, con reuniones previstas esta semana en Washington, y que buscan avanzar en la restauración de la autoridad del Estado libanés, el desarme de Hezbolá y la retirada de las fuerzas israelíes. (efe, afpe).

Nuevos enfrentamientos entre Israel y Hezbolá antes de la reanudación de los diálogos

La milicia libanesa Hezbolá y el Ejército de Israel intercambiaron fuego la madrugada de este martes (2.06.2026), pese al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que ambas partes se comprometían a detener los ataques de inmediato en la noche del lunes, antes de una nueva ronda de negociaciones entre israelíes y libaneses, este martes, en Washington.

La ronda de diálogo entre emisarios de estos dos países que no mantienen relaciones diplomáticas, a la que se opone el movimiento radical islamista proiraní Hezbolá, es la cuarta desde que estalló la guerra a principios de marzo.

Estas negociaciones durante este martes y el miércoles son "la única forma de poner fin a la guerra", aseguró el lunes el presidente libanés, Joseph Aoun, al denunciar una "agresión feroz" de Israel, que ha intensificado su ofensiva contra Hebolá, al que Irán apoya, y cuyo brazo armado es calificado como organización terrorista por gran parte de la comunidad internacional.

Trump pidió a Netanyahu no poner en peligro las negociaciones

El Ejército israelí realiza en Líbano su incursión militar más profunda desde 2000, cuando se retiró tras 18 años de ocupación. El lunes (1.06.2026), Israel amenazó con atacar a Hezbolá en su bastión de los suburbios del sur de Beirut, lo que provocó la huida de los habitantes. El primer ministro israelí, Benjamí Netanyahu alegó "violaciones repetidas del alto el fuego" por parte del movimiento chiita y ataques contra su país.

Ante esta nueva ofensiva de Israel en Líbano, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, habían amenazado el lunes con abrir "nuevos frentes" en el conflicto en Oriente Medio desatado a finales de febrero. Teherán ha condicionado cualquier acuerdo para poner fin al conflicto a un alto el fuego en Líbano.

Según el medio estadounidense Axios, en medio de esta nueva ofensiva israelí, el presidente Donald Trump calificó a Netanyahu de "jodidamente loco" y lo acusó de poner en peligro las negociaciones de paz con Irán durante una conversación telefónica.

El mandatario estadounidense indicó en su red Truth Social que le pidió al líder israelí que "no lanzara un ataque importante contra Beirut", y que este había aceptado hacer retirar sus tropas. También afirmó que los dirigentes de Hezbolá "aceptaron detener los tiroteos" contra Israel y sus soldados. Y añadió: "Del mismo modo, Israel no los atacará".

El gobierno libanés, por su parte, anunció que Hezbolá había aceptado una propuesta estadounidense de "cese mutuo de los ataques". Pero esas declaraciones tuvieron poco efecto sobre el terreno, ya que los enfrentamientos continuaron durante la noche.