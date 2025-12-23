Nuevos documentos sobre el caso Epstein contienen múltiples referencias a Trump

El nombre de Donald Trump aparece numerosas veces en una nueva tanda de documentos del expediente sobre Jeffrey Epstein publicados el martes, que ilustran sus vínculos pasados ​​con el delincuente sexual hallado muerto en prisión en 2019.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que algunos de estos archivos, uno de las cuales muestra que el presidente estadounidense habría viajado varias veces en el jet privado de Epstein, contenían afirmaciones "falsas y sensacionalistas".

"Si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump", señaló en X el Departamento de Justicia.

El mandatario de 79 años, que no ha sido acusado de ningún delito vinculado con Epstein, pasó la mañana del martes en uno de sus campos de golf en Florida (sur) y no reaccionó de inmediato a la difusión de estos 11.000 nuevos documentos.

El Departamento de Justicia ya había publicado el viernes unos 4.000 archivos relacionados con este caso, pero no la totalidad, como exige la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA) aprobada por unanimidad el Congreso.

En declaraciones a periodistas el lunes, Trump insistió en que no aprobaba la difusión de los archivos porque se mancillaría a personas inocentes.

"Todo el mundo era amigo de este tipo", afirmó.

- Ocho viajes -

Epstein estaba acusado de haber montado una vasta red de explotación sexual de jóvenes. Según las autoridades, se suicidó en prisión en agosto de 2019, antes de ser juzgado por estos crímenes.

Más de diez años antes, el financiero había sido acusado en Florida de recurrir a los servicios de prostitutas menores de edad y condenado en 2008 a una pena de prisión de 13 meses en régimen especial, según un acuerdo con un fiscal que le evitó cargos federales.

Trump reconoce haber tratado al financista en la década de 1990, cuando ambos eran figuras del jet set neoyorquino, pero afirma haber roto los lazos con él antes de sus problemas con la justicia.

El presidente estadounidense, que intentó sin éxito impedir la publicación íntegra del expediente Epstein, sostiene además que su relación no era especialmente cercana.

- La carta "es FALSA" -

Otros dos nuevos documentos llamaron la atención este martes.

El primero es una carta atribuida a Epstein y dirigida a Larry Nassar, exmédico del equipo estadounidense de gimnasia condenado a cadena perpetua por cientos de agresiones sexuales.

La misiva parecía haber sido enviada en agosto de 2019, el mismo mes en que Epstein se suicidó.

El Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que el FBI "ha confirmado que la supuesta carta de Jeffrey Epstein a Larry Nassar es FALSA". Indicó que tenía un matasellos de tres días después de la muerte de Epstein y que fue depositado en el sistema postal de Virginia, mientras que el exfinancista estaba encarcelado en Nueva York.

En el mensaje, Epstein supuestamente se queja de que él y Nassar estaban presos mientras que el "presidente comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y lozanas". Y prosigue: "Cuando pasaba una joven bella, le encantaba 'meter mano'".

Otro documento destacado es un intercambio de correos electrónicos en 2019 entre agentes del FBI que mencionan la existencia de diez presuntos "cómplices" de Epstein en Estados Unidos.

"El Departamento de Justicia debe arrojar más luz sobre quiénes estaban en la lista, cómo estaban involucrados y por qué decidieron no procesar" a esas personas, reaccionó el martes el líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer.

El vicefiscal general, Todd Blanche, achacó el retraso en la publicación de los documentos a la necesidad de proteger las identidades de las más de 1.000 víctimas de Epstein.

El primer paquete de materiales publicado incluía fotografías del expresidente demócrata Bill Clinton y de otros famosos, como las estrellas del pop Mick Jagger y Michael Jackson, que también frecuentaban a Epstein.

Clinton afirmó no tener nada que ocultar e instó al Departamento de Justicia a publicar todo el material relacionado con él.

En otros documentos divulgados, alguien que parece ser el ex príncipe británico Andrés conversa con Ghislaine Maxwell, exnovia y colaboradora de Epstein, sobre la organización de encuentros con "amigos inapropiados".

La correspondencia data de 2001 y 2002 y fue enviada desde una cuenta que firmaba como "A". Aunque no aparece nombrado explícitamente, al hermano del rey Carlos III se le retiraron sus títulos reales tras el escándalo.

Maxwell, condenada en 2022 a 20 años de prisión por delitos de explotación sexual, sigue siendo la única persona condenada en relación con el caso Epstein.