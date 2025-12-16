Nuevo estudio reabre el misterio de la 'Estrella de Belén'

"'¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle'", afirman los Reyes Magos en el Evangelio de Mateo 2:2, en la Biblia.

Según el relato, la famosa 'Estrella de Belén', que también se cuelga como símbolo en la punta de los árboles durante cada Navidad, guió a los magos hasta el lugar del nacimiento de Jesús de Nazaret.

La ubicación exacta del recién nacido fue justamente indicada por la estrella, que se quedó quieta sobre el pesebre: "Y he aquí, la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño", se agrega en Mateo 2:9.

Un misterio para la ciencia

Durante décadas, astrónomos e historiadores han intentado encontrar una explicación científica para el fenómeno descrito en el Evangelio de Mateo.

Aunque en la biblia se presenta como una estrella por su traducción del griego αστερα (astera), la hipótesis más aceptada por los científicos sostiene que pudo tratarse de una conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno.

Según diversas fuentes, recuerda el medio científico IFLScience, el Evangelio de Mateo —el único que menciona al astro— fue escrito décadas después de la vida de Jesús, alrededor del año 85 d. C.

En 1305, el artista italiano Giotto di Bondone pintó 'La Adoración de los Reyes Magos' inspirándose en el paso del cometa Halley en 1301, representando la 'Estrella de Belén' con una clara forma cometaria.

Nueva teoría sobre un origen cometario

Ahora, una nueva investigación de Mark Matney, científico planetario de la NASA, sugiere que la estrella bíblica pudo haber sido en realidad un cometa procedente de la Nube de Oort, una región lejana del sistema solar más allá de los planetas conocidos.

"Este es el primer candidato astronómico para la estrella jamás identificado, que podría haber tenido un movimiento aparente correspondiente a la descripción de Mateo, donde la estrella 'guió' a los Reyes Magos en su viaje a Belén hasta que 'se detuvo' sobre el lugar donde se encontraba el Niño Jesús", señala Matney.

¿Cómo se explica la "detención" del objeto en el cielo?

En un artículo publicado el pasado 3 de diciembre en el Journal of the British Astronomical Association, Matney citó documentos chinos que describen el avistamiento de un cometa en el año 5 a. C.

El científico sugiere que, si el cometa hubiera pasado tan cerca de la Tierra como la distancia a la Luna, este podría dar la impresión de que "no se mueve", lo que encaja con en el relato bíblico.

"Si un objeto interplanetario pasara cerca de la Tierra a la velocidad, en la dirección, a la distancia, posición y en el momento adecuados, sería posible que su movimiento coincidiera temporalmente con la velocidad de rotación de la Tierra y la contrarrestara", plantea Matney.

"Dicho objeto podría parecer que se 'detiene' temporalmente directamente sobre una ubicación geográfica concreta durante varias horas", agrega.

Una teoría que genera dudas

No obstante, los registros chinos mencionados indican que el cometa permaneció durante unos 70 días en la misma constelación, un comportamiento difícil de explicar para un cometa típico.

En declaraciones recogidas por la revista Scientific American, Ralph Neuhäuser, astrofísico de la Universidad Friedrich Schiller de Jena (Alemania), advierte que este tipo de documentos históricos son inexactos: "En general, cuanto más antiguo es el registro, menos información se conserva".

Matney reconoce estas limitaciones y admite que sería necesario contar con más fuentes para reforzar la hipótesis. Aun así, su trabajo ha reabierto el debate científico sobre el origen de la 'Estrella de Belén'.

"Estoy seguro de que este artículo no será la última palabra sobre la 'Estrella de Belén', pero parece ser una valiosa contribución a la astronomía forense", afirma al mismo sitio Frederick Walter, astrónomo de la Universidad Stony Brook (Estados Unidos).

Editado por Jose Urrejola, con información de IFLScience, Scientific American y Journal of the British Astronomical Association