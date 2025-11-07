Nuevo ataque estadounidense a presunta narcolancha mata a tres personas en el Caribe

Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron el jueves un nuevo ataque a otra presunta narcolancha en el Caribe, que dejó tres personas muertas, aseguró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.



Washington comenzó a llevar a cabo a principios de septiembre este tipo de operaciones apuntando a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. Algunos expertos han advertido que equivalen a "ejecuciones extrajudiciales", incluso si apuntan a traficantes conocidos.



El número de muertos que deja la campaña antinarcóticos de Estados Unidos se eleva ahora a al menos 70.



Según Hegseth, que publicó imágenes aéreas del ataque en la red social X, la acción tuvo lugar en aguas internacionales y estaba dirigida a "una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada".



Estados Unidos ha destruido al menos 18 naves hasta ahora: 17 barcos y un semisumergible, Pero Washington aún no ha publicado evidencia de que sus objetivos fueran narcotraficantes o representaran una amenaza para el país.



"A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si siguen traficando drogas mortales, los mataremos", escribió el jefe del Pentágono.



Estados Unidos ha desplegado seis barcos de la Marina en el Caribe cerca de Venezuela, enviado aviones furtivos F-35 a Puerto Rico y ordenado al grupo de ataque del portaviones USS Gerald R. Ford a ir a la región.



Los gobiernos y familias de víctimas de los ataques estadounidenses afirman que muchos eran civiles, principalmente pescadores.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha acusado repetidamente a Trump de intentar derrocarlo.