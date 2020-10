Nuevas restricciones en Madrid por el coronavirus

Madrid, España | Nuevas restricciones para luchar contra la pandemia de coronavirus entran en vigor este sábado en Madrid, mientras que el gobierno español estudia proclamar el estado de alarma a nivel nacional para permitir aplicar toques de queda localizados.



Unos días después de que España superara el millón de casos de covid-19, las autoridades regionales, que tienen las competencias en materia de sanidad, acentuaron la presión sobre el gobierno para que les otorgue el derecho a imponer mayores restricciones.



En la práctica, esto querría decir que el gobierno de Pedro Sánchez declara el estado de alarma a nivel nacional, lo que permitiría a las comunidades imponer toques de queda, como los que ya se aplican en varios países europeos.



Hasta ahora, nueve de las 17 comunidades autónomas españolas pidieron formalmente esta medida. El gobierno debería tomar una decisión durante una reunión extraordinaria el domingo.



En la capital, el estado de alarma, que el gobierno central decretó hace dos semanas para permitir su cierre perimetral, llega a su fin este sábado a las 16H47 (14H47 GMT).



Tras esto, entrarán en vigor nuevas restricciones decididas por las autoridades madrileñas. Así, se prohíben todas las reuniones, públicas o privadas, entre personas no convivientes entre medianoche y las seis de la mañana.



Los bares y restaurantes deberán cerrar a medianoche (antes a las 23H00), y su aforo quedará restringido al 50%.

Lea también Internacional Donald Trump vota por anticipado en Florida "Voté por un tipo llamado Trump", dijo sonriente al salir.

Toque de queda en Valencia y Castilla y León



El Ejecutivo puede imponer el estado de alarma durante quince días, pero necesita la aprobación del Parlamento para extender este periodo.



El gobierno central no se opone a un toque de queda, pero estima que este régimen de excepción necesita, desde el punto de vista legal, la proclamación previa del estado de alarma y pide para ello el acuerdo de todas las regiones.



"Igual no es el momento para hacer esta medida, igual se tendría que haber tomado hace más tiempo, o igual hacer otras medidas como restringir el numero de personas que hay en los transportes públicos", defendió Patricia Vázquez, una estudiante de 22 años, en declaraciones a AFPTV.



"En España, las restricciones son muy diferentes según cada región. En Madrid a mí me parecen insuficientes porque, si observas la evolución de los contagios, realmente parece que no se está haciendo lo necesario (...). Ojalá hubiera un poquito más de armonía y de responsabilidad", añadió Eduardo Debiasi, de 42 años, que trabaja en el sector del marketing.



Por su parte, el presidente de Castilla y León (norte) no esperó al gobierno central para anunciar que impondrá un toque de queda a sus habitantes entre las 22H00 y las 06H00 a partir de este fin de semana. La región de Valencia (este) y la ciudad de Granada en Andalucía (sur) indicaron que harán lo mismo.



España, uno de los países más duramente golpeados por la pandemia con cerca de 35.000 muertos, superó el miércoles oficialmente el millón de casos de covid-19. Pero el presidente español afirmó que el "número real" de personas contagiadas desde el inicio de la pandemia "supera los tres millones".