Nuevas protestas masivas en Francia desafían reforma de pensiones de Macron

31 de enero de 2023, 11:32 AM

París, Francia | Cientos de miles de personas protestaron de nuevo este martes en las calles de Francia contra la reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, decidido a aprobarla en el Parlamento pese al creciente rechazo popular.



Las dos medidas que cristalizan el descontento son el retraso progresivo hasta 2030 de la edad de jubilación de 62 a 64 años y el adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años --y no 42 como ahora-- para cobrar una pensión completa.



"No quiero trabajar más tiempo, tengo un trabajo duro y ya estaré destrozada a los 62 años. No es viable ni física ni moralmente", dijo a AFP Sylvie Dieppois, una ayudante de cocina que manifestó en Ruán (noroeste).



La incógnita en esta nueva jornada de protestas era si los sindicatos lograrán movilizar más gente que el 19 de enero, cuando 1,12 millones de personas manifestaron, según las autoridades y el doble para los sindicatos.



Hay "más gente" en la calle, dijo Laurent Berger, líder del principal sindicato, CFDT, al inicio de la marcha en París. La central CGT anunció medio millón de manifestantes en la capital. Doce días atrás, cifró 400.000 (80.000, según el gobierno).



La policía proyecta 1,2 millones de manifestantes como máximo en Francia. A la espera de los datos de París, las primeras cifras oficiales apuntan a una participación ligeramente al alza: 40.000 en Marsella, 28.000 en Nantes, 23.000 en Rennes, etc.



En cambio, los trabajadores públicos en huelga fueron menos en la educación --uno de cada cuatro docentes, según el gobierno; el doble para los sindicatos--, así como en la empresa de ferrocarriles SNCF (36,5%), según una fuente sindical.



La punta de lanza vino en esta ocasión del sector energético. Las centrales nucleares registraron una caída de producción de unos 3.000 MWh, según la empresa EDF. Y entre un 75% y un 100% del personal de las refinerías y de los depósitos de TotalEnergies se unieron al paro, según la CGT.



"Moción de censura popular"