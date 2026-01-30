Nueva Zelanda rechaza invitación de Trump a su Junta de Paz

Nueva Zelanda rechazó el viernes (30.01.2026) la invitación para formar parte de la Junta de Paz creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, sumándose así a una pequeña lista de países que han descartado abiertamente la propuesta.

"Nueva Zelanda no se unirá a la Junta en su forma actual, pero seguirá atenta a los acontecimientos", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Winston Peters, en un comunicado.

"Varios estados, en particular de la región, se han comprometido a contribuir a la labor de la Junta en Gaza, y Nueva Zelanda no aportaría un valor añadido significativo", sostuvo.

Wellington no rechazó por completo la idea de la Junta, pero reiteró su compromiso con las Naciones Unidas.

"Consideramos que la Junta de Paz en Gaza tiene un papel a desempeñar que debe llevarse a cabo según lo dispuesto en la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", afirmó Peters.

"Se trata de un nuevo organismo, y necesitamos claridad al respecto, así como sobre otras cuestiones relacionadas con su ámbito de actuación, ahora y en el futuro", dijo.

Trump presentó esa iniciativa la semana pasada en el Foro Económico Mundial de Davos.

Aunque en un principio su objetivo era supervisar la reconstrucción de Gaza, su carta fundacional no parece limitar su labor al territorio palestino, lo que ha despertado cuestionamientos de que pueda rivalizar con la ONU.

Aunque muchos estados han expresado sus recelos a la oferta del magnate republicano, solo un pequeño número de países como Francia, Noruega y Croacia han rechazado explícitamente las invitaciones.