Nueva jornada de intensa búsqueda del asesino de Maine, en EE. UU.

27 de octubre de 2023, 9:53 AM

Lewinston se ha transformado en una ciudad fantasma luego que sus 36.000 habitantes recibieran la orden de las autoridades de confinarse en sus casas por la peligrosidad de Card.



Los centros educativos y los comercios cerraron sus puertas y el estacionamiento de la escuela secundaria fue tomado por agentes de policía vestidos de uniforme y armados hasta los dientes.



En la fachada de un comercio, Jeremy Hiltz, un vecino, colocó una pancarta en la que se lee: "Lewiston Strong" (Lewistong fuerte).



Los habitantes de la ciudad "viven ahora con una sensación de vulnerabilidad de la que no creo que fuéramos conscientes" antes de la tragedia, dijo Hiltz.



Siete personas, una mujer y seis hombres, perdieron la vida en la bolera, ocho en el bar restaurante, a unos doce minutos de distancia, y finalmente tres heridos fallecieron en el hospital.



Testigos que se hallaban en la bolera "Just-In-Time" describieron cómo los clientes se escondían debajo de las mesas y en las máquinas al final de las pistas. "Me tiré encima de mi hija, y mi madre encima mío", describió Riley Dumont a la cadena ABC.



Una fotografía difundida por la policía muestra a un hombre vestido con una camiseta marrón entrando al establecimiento, con un rifle semiautomático al hombro.



Las autoridades no han comunicado las identidades de las víctimas, pero entre los fallecidos en el restaurante "Schemengees" se encuentra Joseph Walker, de 57 años, que trabajaba en el establecimiento, según declaró su padre a varios medios estadounidenses.



Walker -le contó la policía a su familia- intentó detener al asesino con un cuchillo de cocina antes de caer baleado.



Una nación "de luto"