"¡Nos robaron el Miss Universo!", reclama Maduro tras corona de EE. UU.

17 de enero de 2023, 7:11 AM

Caracas, Venezuela | El presidente Nicolás Maduro aseguró este lunes que a Venezuela le "robaron" la corona de Miss Universo, sumándose a la avalancha de críticas surgidas tras el triunfo de la estadounidense R'Bonney Gabriel.



"Nos robaron el Miss Universo, Amanda Dudamel ganó de calle, bueno no puede ser un robo como ese, ella es de Petare, hace trabajo comunitario allá en Petare", dijo Maduro durante un acto en Caracas.



Diseñadora de moda y activista social, Amanda Dudamel, hija del exseleccionador de la Vinotinto, Rafael Dudamel, era considerada una de las favoritas a ganar la corona, sin embargo R'Bonney Gabriel se coronó el sábado como la mujer más bella.



Dudamel, de 23 años, quedó como primera finalista en la ceremonia de Miss Universo celebrada en Nueva Orleans, Estados Unidos, lo que desató polémicas reacciones que cuestionan el veredicto.



Sin hacer alusión a las críticas al Miss Universo, Dudamel, quien se coronó Miss Venezuela en 2021 en una modesta ceremonia marcada por la pandemia de covid-19, agradeció por su parte, el respaldo de los seguidores del concurso que le ha dado a Venezuela siete coronas universales.



"Estoy FELIZ, satisfecha y más agradecida que nunca!!! GRACIAS VENEZUELA, por acompañarme a soñar en GIGANTE! Y GRACIAS a todas las personas de distintos países alrededor del mundo que se sumaron a este camino de ilusión", fue parte del mensaje en Instagram que ha recibido cerca de medio millón de "Me gusta".



La representante de Texas R'Bonney Gabriel tiene 28 años y es diseñadora de moda sostenible.



Venezuela no gana el Miss Universo desde 2013, cuando se coronó María Gabriela Isler, una de las directivas actuales del Miss Venezuela.