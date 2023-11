Noruega de Haaland no jugará la Eurocopa 2024

Noruega, liderada por la estrella del Manchester City Erling Haaland, no podrá disputar la Eurocopa de Alemania 2024, ni siquiera a través de la repesca, según establece el reglamento de la UEFA.



Tercera del grupo A de la clasificación, por detrás de España y Escocia, que ya validaron su billete para la competición (14 junio-14 julio), Noruega está fuera de la pelea por la repesca, con un cupo reservado a los equipos mejor clasificados en la última Liga de Naciones (2022-2023).



Cuarto mejor segundo en la división B de esta competición, el equipo de Haaland y Martin Odegaard ya no tiene opción de estar entre los cuatro repescados: Israel, Bosnia y dos equipos entre Finlandia, Islandia y Ucrania, que puede clasificarse directamente si vence a Italia el lunes.



Noruega no ha jugado una competición internacional desde la Eurocopa 2000.



Para la edición de 2024, dos tercios (16 de 24) de los participantes ya están clasificados.



Los tres últimos saldrán de las 12 naciones que peleen en la repesca, en marzo. Ya se conoce la identidad de siete: Bosnia, Finlandia, Georgia, Grecia, Israel, Luxemburgo y Polonia, liderada por la estrella del Barcelona Robert Lewandowski.