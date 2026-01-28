Noches mágicas de Champions: Disfrute el agónico gol del portero del Benfica al Real Madrid

El portero Anatoli Trubin le marcó al Real Madrid un agónico gol para mantener con vida al Benfica en la Champions League.

La acción hizo estallar el estadio Da Luz, pues el club necesitaba un gol para poder avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Ahí fue cuando el arquero se fue al ataque en una jugada de táctica fija y marcó de cabeza. Concretó el 4-2 definitivo.

Su celebración lo dijo todo... Estalló la afición del Benfica y amargó, por completo, a la del Real Madrid.

El Benfica jugará el play-in y conocerá a su rival el 30 enero. La ida se jugará los días 17 y 18 de febrero, mientras que la vuelta será el 24 y 25 de febrero.

Aquí puede ver el gol del portero: