"No tengo nada claro", dice Messi sobre su futuro en el Barça

"No tengo nada claro": Lionel Messi, que al término de la pasada temporada manifestó su deseo de dejar el FC Barcelona antes de aceptar continuar, afirmó este domingo que todavía no ha tomado una decisión sobre cuál será su futuro, justo antes del mercado de traspasos de enero en el fútbol europeo.

"No tengo nada claro. A día de hoy estoy centrado en cómo termina la temporada, decidiré entonces. Lo importante es tratar de conseguir títulos", declaró el astro argentino al comunicador estrella Jordi Évole en una entrevista televisiva de más de una hora de duración en la cadena española La Sexta.

El contrato de 'La Pulga' con el Barcelona termina el 30 de junio de 2021, lo que desde el 1 de enero le permitiría libertad para negociar con otros clubes pensando en una eventual salida del club al término del actual curso si finalmente decide no renovar con su actual equipo.

"No sé qué puede pasar. Ahora estoy centrado en estos seis meses", aseguró el seis veces ganador del Balón de Oro, que descartó en cualquier caso recalar algún día en el Real Madrid o el Atlético de Madrid.

Tampoco aceptó un regalo a modo de broma de Jordi Évole, que le ofrecía sendas guías de viaje de las ciudades de París y Mánchester, en una alusión en tono de broma al posible interés del París Saint-Germain y el Manchester City por hacerse con sus servicios.

¿A EEUU algún día?

Para un futuro indeterminado, Messi mostró su deseo de poder jugar o vivir en Estados Unidos.

"Siempre fue mi ilusión vivir en Estados Unidos y vivir la vida allí. Si pasa o no, no lo sé", dijo sobre sus planes a medio o largo plazo.

Messi fue preguntado por el burofax que envió hace unos meses para comunicar su intención de abandonar el Barça y dijo que no se arrepiente de ese paso.

"Era una manera de decir en serio que me quería ir. Pensaba que había cumplido un ciclo, que necesitaba un cambio, mi cabeza lo necesitaba", explicó.

Finalmente prefirió abandonar el pulso con el Barça para no acabar en los tribunales.

"El Barcelona es mi vida. Llevó acá desde los trece años. Llevo más tiempo en Barcelona que en mi país, Argentina. Aprendí todo acá", explicó para aludir a su "relación de amor" con el equipo azulgrana, donde ha desarrollado toda su carrera profesional.

Messi dijo que escuchó "muchas mentiras" del anterior presidente, Josep María Bartomeu, y no quiso pronunciarse sobre ningún candidato de las próximas elecciones a dirigir el club.

Lo que sí admitió es que la entidad se encuentra en un momento duro por la situación económica y los efectos de la pandemia.

"Es un momento difícil para el club. El club está realmente mal y va a ser difícil volver a estar donde estábamos", dijo.

Amistad con Suárez y Neymar.

Messi habló de su amistad con su excompañero de equipo Luis Suárez, con el que dijo que habla "cada día o casi todos", pese a que el uruguayo tuvo que salir del Barcelona rumbo al Atlético de Madrid al término de la pasada temporada.

También mantiene contacto frecuente con otro excompañero como Neymar (París Saint-Germain), al que ve difícil ver de vuelta en el Barcelona.

"Traer a Neymar debe ser carísimo", indicó. "¿Al París cómo le pagas el traspaso?", apuntó sobre la situación económica del Barça.

Negó además cualquier conflicto con el francés Antoine Griezmann, uno de los actuales atacantes del plantel catalán.

"La relación es buena. Tomamos un mate a veces juntos", aseguró.

Messi también fue preguntado por el fallecimiento de Diego Maradona.

"Me llegó un mensaje de mi papá y enseguida puse la tele. Fue una locura, no me lo podía creer. Sabíamos que Diego no estaba bien de salud, pero nadie esperaba esto. Fue algo terrible, una locura", explicó.

Sobre las reacciones en Argentina por la pérdida del 'Pelusa', Messi dijo comprender el impacto emocional.

"Era normal por lo que fue Diego, lo que hizo por Argentina y lo siente el argentino por él. Se lo merecía todo, Diego", sentenció.