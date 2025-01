“No soy antivacunas”, declara Robert F. Kennedy Jr. ante Senado de EE. UU.

Robert F. Kennedy Jr., nominado por el presidente Donald Trump como secretario de Salud, declaró el miércoles ante el Senado que no es “antivacunas” pero sí alguien a favor de la seguridad, apartándose de su historial de difusión de desinformación sobre las vacunas.



Citando un libro que escribió en 2014 ante los senadores que deben confirmarlo en el cargo, Kennedy refirió: “La primera línea de esto dice ‘no soy antivacunas’, y la última línea dice ‘no soy antivacunas’”.



De ser confirmado, el exabogado ambiental de 71 años liderará una cartera con más de 80.000 empleados y un presupuesto de 1,7 billones de dólares de presupuesto, en momentos en que los científicos advierten que la gripe aviar podría desencadenar una pandemia humana.



Sus críticos sostienen que carece de cualificación, y citan sus declaraciones sin pruebas en las que ha vinculado las vacunas infantiles con el autismo, o ha dicho que el VIH no causa el Sida. También ha sido acusado de alimentar el sentimiento contra las vacunas del sarampión en Samoa en una visita en 2019, meses antes de un brote mortal.



“El señor Kennedy ha abrazado teorías de la conspiración y charlatanerías, sobre todo sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas, ha convertido el trabajo de su vida en sembrar dudas y desestimular a los padres de vacunar a sus hijos”, afirmó el senador demócrata Ron Wyden en la audiencia.



Kennedy replicó: “La prensa afirma que soy un antivacunas y un antiidustria. Ni lo uno ni lo otro, soy alguien a favor de la seguridad”.



En la audiencia, Kennedy abordó también el tema del aborto, y dijo respaldar que se ponga fin al financiamiento para esos procedimientos en Estados Unidos y en el exterior.



“Estoy de acuerdo con el presidente Trump en que todo aborto es una tragedia. Estoy de acuerdo con él en que no podemos ser una nación con moral si registramos 1,2 millones de abortos por año”, sostuvo si aclarar la fuente de esa estadística.



El centro de investigaciones sobre salud reproductiva Guttmacher Institute calcula que en 2023 hubo alrededor de 1 millón de abortos en Estados Unidos.