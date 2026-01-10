“No somos kamikazes”, asegura Alonso sobre posible titularidad de Mbappé

Yedá, Arabia Saudita. El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, evitó confirmar este sábado si Kylian Mbappé será titular en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, que se disputará en Yedá.

“Está mucho mejor. La idea, antes de empezar la Supercopa, era que llegara justo contra el Atlético y decidimos no acelerar, pero teniendo en mente que si llegábamos a la final, según sus sensaciones, valorar que pudiera estar”, explicó el entrenador en la conferencia previa al partido.

“Valoraremos y decidiremos si jugará de inicio o un poco menos”, añadió Alonso, quien reveló que la decisión se tomará en conjunto con el cuerpo médico y el propio futbolista.

“Hay que medir el riesgo. El momento en el que estamos y lo que nos jugamos. No somos kamikazes a la hora de tomar decisiones. Es un riesgo controlado”, subrayó.

Mbappé aterrizó en Yedá la noche del viernes tras recuperarse de un esguince de rodilla, lesión que le impidió disputar la semifinal ante el Atlético, que el conjunto merengue ganó 2-1.

Consultado por la situación del equipo en LaLiga, donde marchan segundos a cuatro puntos del Barcelona, Alonso aseguró que una eventual victoria en la final no eliminará la presión ni las críticas.

“Para mí sería una alegría compartida con toda la gente, con todos los madridistas, pero no me lo tomo como una liberación”, indicó.

“Tenemos la oportunidad de jugar una final. Es un partido especial, queríamos estar aquí. Mañana es importante el aspecto emocional. En una final hay que saber competir”, añadió.

Sobre el presente de Vinícius Júnior, que acumula 16 partidos sin marcar, el estratega destacó la importancia del acompañamiento.

“Cada jugador es diferente. Hay que tener inteligencia emocional. A Vini hay que saber tocarle, estar cerca suyo. Todos los compañeros y el cuerpo técnico sabemos estar cerca. Volverá a jugar a su mejor nivel, a disfrutar y a ser decisivo”, aseguró.

“El Clásico puede ser un buen escenario. Vini, históricamente, ha sido decisivo en finales y mañana se presenta un partido grande. Ojalá podamos verlo sonreír y tener esa alegría”, concluyó.