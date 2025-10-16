¿No le carga YouTube? Aquí le contamos qué está pasando

La plataforma de videos YouTube presentó una caída global este miércoles 15 de octubre, afectando a millones de usuarios que reportaron fallas en el acceso, reproducción de contenido y carga de videos.

El incidente generó una oleada de reacciones en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde los internautas compartieron memes, quejas y capturas de pantalla de los errores.

Según el sitio especializado DownDetector, los reportes comenzaron a acumularse minutos después de que se detectaran las primeras intermitencias en el servicio. Las fallas afectaron tanto a la versión web como a la aplicación móvil, impidiendo el acceso a contenidos musicales, informativos y de entretenimiento.

Hasta el momento, no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la interrupción ni sobre el tiempo estimado para la restauración total del servicio.