¿No le carga YouTube? Aquí le contamos qué está pasando
El incidente generó una oleada de reacciones en redes sociales.
La plataforma de videos YouTube presentó una caída global este miércoles 15 de octubre, afectando a millones de usuarios que reportaron fallas en el acceso, reproducción de contenido y carga de videos.
El incidente generó una oleada de reacciones en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde los internautas compartieron memes, quejas y capturas de pantalla de los errores.
Según el sitio especializado DownDetector, los reportes comenzaron a acumularse minutos después de que se detectaran las primeras intermitencias en el servicio. Las fallas afectaron tanto a la versión web como a la aplicación móvil, impidiendo el acceso a contenidos musicales, informativos y de entretenimiento.
Hasta el momento, no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la interrupción ni sobre el tiempo estimado para la restauración total del servicio.
🌍 | AHORA: YouTube, YouTube Music y YouTube TV están experimentando actualmente importantes interrupciones en todo el mundo, y millones de usuarios no pueden cargar ni reproducir vídeos, según Downdetector. pic.twitter.com/CSBEt9ApuA— Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 16, 2025