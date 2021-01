"No es un problema que Messi no decida ya" su futuro, dice Koeman

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, consideró este sábado que "no es un problema que Messi no decida ya" sobre su futuro, al tiempo que admitió que el equipo sigue teniendo "un poco de messidependencia".

"Hay que ver su situación. Hizo la entrevista y dijo que no tiene tomada ninguna decisión. Hay que respetarlo", dijo Koeman en la rueda de prensa previa al encuentro de LaLiga del domingo contra el Huesca.

"Como cualquier jugador que acaba su contrato, es libre en decidir lo que él quiera. Es un jugador que siempre quiere hacer lo mejor para el equipo, y no veo un problema que él no decida ya", añadió Koeman.

El técnico azulgrana se refería de esta manera a las declaraciones de Messi en una en una entrevista con la cadena española La Sexta el pasado 27 de diciembre.

"No tengo nada claro. A día de hoy estoy centrado en cómo termina la temporada, decidiré entonces. Lo importante es tratar de conseguir títulos", dijo entonces el capitán azulgrana.

"Hay que respetar su decisión", añadió Koeman, que afirmó que el capitán azulgrana "se encuentra bien y no tiene molestias en el tobillo" después que Messi viera desde la grada el empate 1-1 contra el Eibar del pasado martes.

"Está preparado y es importante para nosotros", aseguró Koeman, que admitió la 'messidependencia' del equipo.

"Un poco sí (hay 'Messidependencia'), pero como hace muchos años. Su juego y su importancia ha sido muy grande en el club", aseguró Koeman.

"Yo he visto partidos dos años atrás donde el equipo no jugaba muy bien pero estaba Leo para resolver. Por algo es el número uno mundial", aseguró Koeman.

El técnico azulgrana reiteró la necesidad de mayor efectividad adelante, aunque se mostró conciliador tras ser preguntado sobre el estado de forma de Antoine Griezmann.

"Necesitamos que los delanteros tengan efectividad, no sólo Antoine", afirmó.

LaLiga se complica

"La parte de la efectividad se la reparten más jugadores, que deben meter goles. Desde el medio campo también necesitamos más goles y a balón parado", aseguró Koeman, que ve difícil ganar LaLiga.

"No voy a decir que dejaremos de luchar. Todo el que me conoce sabe que soy un ganador y que no voy a dejar de pelear por ese título a pesar de la situación, pero no soy la persona que va a decir que vamos a ganar el título, estando a 12 puntos del líder. No soy así", concluyó.

"No se puede perder ni un punto más si queremos luchar por el campeonato", añadió el técnico azulgrana.

Koeman consideró una "baja importante para lo que viene delante" la ausencia de Philippe Coutinho, operado este sábado del menisco externo de la rodilla izquierda", y mostró su deseo de contar con algún refuerzo.

"Cuando sepamos quién va a ser el nuevo presidente, no habrá mucho tiempo, hemos de estar preparados para hablar rápido del tema deportivo", afirmó el técnico azulgrana, a dos semanas de las elecciones a la presidencia el 24 de enero.