"No es un becerro de oro": pastor defiende bendición de estatua dorada de Trump

Una enorme estatua dorada del presidente Donald Trump, instalada en su campo de golf de Miami, no es un "becerro de oro" para ser adorado, aseguró el viernes el pastor que bendijo la controvertida figura durante una ceremonia.

Financiada por empresarios de criptomonedas y simpatizantes de Trump, la estatua de bronce de 4,6 metros de altura está recubierta en un baño de oro —el estilo favorito del presidente— y su destino era incierto, ya que su creador llevaba meses esperando el pago final.

Pero la gigante estatua de "Don Colossus", que muestra a Trump levantando el puño tras sobrevivir a un intento de asesinato en 2024, fue finalmente inaugurada el miércoles en el Trump National Doral.

El televangelista Mark Burns, un aliado del presidente que dirigió la ceremonia de consagración, se adelantó a cualquier acusación de idolatría, algo expresamente prohibido en los Diez Mandamientos.

"Permítanme decirlo claramente: esto no es un becerro de oro", dijo más tarde esa noche en X, en referencia a la imagen.

El "becerro de oro" aparece en un episodio del Antiguo Testamento cuando los hebreos, durante el éxodo de Egipto, se entregan a un culto en torno a una estatuilla con la efigie de este animal y provocan la ira divina.

En el plano religioso, la expresión designa la idolatría, que es una prohibición fundamental tanto para los judíos como para los cristianos.

"Esta estatua no tiene que ver con la idolatría. Tiene que ver con el honor", dijo Burns.

Pero mucha gente no quedó convencida, así que Burns insistió el viernes.

"Lo que me asombra es la rapidez con la que algunas personas han comparado esta hermosa estatua (...) con un becerro de oro o con la idolatría", escribió Burns.

El apoyo ferviente entre muchos seguidores de Trump ha suscitado durante años acusaciones de adoración similar a la de una secta.

Algunos creen que el hecho de que sobreviviera al tiroteo de junio de 2024 con solo una herida en la oreja fue una señal de intervención divina.

El creador de la estatua, Alan Cottrill, dijo a la AFP el viernes que, tras meses de esperar a que le pagaran, finalmente había recibido el pago completo hacía dos semanas.

"Al día siguiente instalé la estatua en Florida", afirmó. "Y no, no fui invitado a la inauguración".







