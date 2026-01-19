"No es culpa de Vinícius", afirma Mbappé sobre los chiflidos en el Bernabéu

Madrid, España | El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, defendió este lunes a su compañero Vinícius tras los abucheos que recibió el brasileño en el Santiago Bernabéu el sábado ante el Levante, por la situación que vive el club luego de perder dos títulos en 72 horas.

"No es culpa de Vinícius. Es culpa de toda la plantilla", declaró Mbappé en la rueda de prensa previa al choque de Champions ante su antiguo equipo, el Mónaco.

"El madridismo no tiene que coger a un jugador y pitarle solo a él. Hay que cambiar la situación y lo sabemos. Vamos a hacerlo", agregó.

Antes, Mbappé manifestó que entiende el malestar de los aficionados. "Antes de ser futbolista era un joven que veía los partidos; si no estaba contento, pitaba. Lo entiendo porque no hacemos las cosas bien", dijo.

"Lo que no me gustó fue que, si pitan, debe ser a toda la plantilla. No se debe señalar a un jugador. Lo hacemos mal como equipo y tenemos la personalidad para cambiar esto en el campo", subrayó.

Ante la insistencia de los medios, el astro galo calificó a Vinícius de "grandísimo jugador" y "un tipo increíble".

"Tengo la suerte de conocerle y le tengo mucho cariño. Tenemos que protegerle mejor para que no esté solo contra la gente. No está solo en el Real Madrid. Todos estamos con él. Si está a su mejor nivel, es uno de los mejores del mundo", aseguró.

Mbappé también elogió a su antiguo entrenador, Xabi Alonso, quien fue cesado tras perder la Supercopa ante el FC Barcelona (3-2) hace ocho días en Arabia Saudita, tres días antes de que el equipo quedara eliminado de la Copa del Rey ante un club de segunda división, el Albacete.

"Decir que Xabi no ha triunfado no es verdad. Se fue antes de que terminaran los títulos. Xabi, para mí, será un grandísimo entrenador. Tuve una gran relación con él. Tiene esa obsesión por los detalles, por el juego. Ha sido una decisión del club y hay que respetarla", recalcó el jugador, quien reveló que habló con el técnico cuando fue destituido.

Cuestionado por la información en Francia de que viajó a la Supercopa para salvar el puesto de Alonso, el atacante afirmó que había un plan para su regreso.

"¿Tengo que comentar todo lo que dicen los periodistas franceses? Viajo porque quiero siempre jugar todos los partidos. Esté bien o mal, no sé, pero soy así", explicó.

"Si tengo la oportunidad de jugar cada partido, lo haré. Hicimos un plan para volver en la Supercopa y no pudo ser contra el Atleti", prosiguió.

"Me quedé muy triste. No estaba listo para jugar la final, pero el míster me pidió venir para apoyar. Yo intenté jugar lo máximo que pude. No fue bien porque no ganamos", remachó.