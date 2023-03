Niños sirios sobrevivientes al terremoto deben encarar la muerte de sus padres

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | En un hospital emiratí, Sham al Sheij Mohamed se recupera de unas heridas que casi le cuestan la vida. Pero esta siria de nueve años, que sobrevivió al terremoto del 6 de febrero, todavía no sabe que no volverá a ver a su madre.



Sham pasó más de cuarenta horas bajo los escombros antes de que la sacaran de entre las ruinas. Su madre y su hermana, en cambio, no sobrevivieron al derrumbe de su edificio, en el noroeste de Siria, pero eso ella aún no lo sabe.



"Le digo que su madre está en cuidados intensivos y que su estado es grave", cuenta su padre, Mohamed, cuyos dos hijos, Sham y Omar, de 15 años, fueron evacuados a Turquía y luego a Abu Dabi para recibir tratamiento.



El video del rescate de Sham conmovió a su país, ya devastado por la guerra y duramente golpeado por el terremoto que dejó más de 50.000 muertos en Siria y en la vecina Turquía.



El equipo de rescate tardó seis horas en sacarla de los escombros en la provincia de Idlib, controlada por los rebeldes sirios. En el video publicado por los socorristas, se les oye bromear con la niña para darle valor, tarareando juntos una canción dedicada a la capital siria, Damasco (Sham en árabe), de la que lleva el nombre.



Sham y su hermano se encuentran entre las doce víctimas sirias hospitalizadas en los Emiratos Árabes Unidos. La mayoría de ellas sufren de rabdomiólisis traumática, o "síndrome de sepultura".



Este síndrome, potencialmente mortal, puede acarrear la amputación de una extremidad, dañar los riñones o provocar complicaciones cardíacas.



Los médicos del hospital Burjeel Medical City afirman haber "controlado" la infección de las extremidades inferiores de Sham, sin precisar si tuvieron que amputarla.



"El estado de Sham es estable", dice su padre, sin entrar en detalles.



Le dijimos que todos estaban vivos