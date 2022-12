Niño de 6 años rescatado con vida dos días después del sismo en Indonesia

24 de noviembre de 2022, 5:56 AM

El cuerpo de su madre había sido hallado sin vida horas antes, dijo un voluntario a la AFP el jueves.



Además, junto al pequeño, encontraron el cadáver de su abuela, dijo Jeksen.



El niño se salvó gracias a un muro que sostuvo otra pared colapsada y evitó que cayera sobre él, indicaron los medios locales.



"Fue encontrado en la parte izquierda de la casa, en la cama. Estaba protegido por una almohada y había un espacio de 10 centímetros entre él y el muro de hormigón", explicó Jeksen.



"Era un espacio tan estrecho, estaba oscuro, hacía calor y no había suficiente hueco para respirar", añadió.



"Durante todos estos años desde que me hice voluntario, nunca había visto algo así. ¿Cómo puedes no llorar?".



Muchas de las víctimas del terremoto fueron niños atrapados en sus escuelas o en sus casas, indicaron las autoridades.



Pero el tiempo para encontrar más personas con vida se agota y los trabajos de rescate se ven obstaculizados por la intensa lluvia y la amenaza de réplicas letales.



"Hoy hemos desplegado 6.000 personas para la operación de búsqueda y rescate. Llueve pero seguimos buscando", dijo el jefe de la agencia nacional de gestión de desastres, Suharyanto, que solo tiene un nombre como muchos indonesios.



"Por favor, recen por nosotros para que las 40 personas desaparecidas puedan ser encontradas", afirmó.



En el distrito de Cugenang, los rescatistas intentaban abrirse paso entre placas de hormigón de un edificio en ruinas para encontrar a Cika, una niña de siete años.



"En dos segundos"