Niña muere asfixiada en Italia al participar en un reto de TikTok

Italia | AFP| Una niña italiana de 10 años murió asfixiada el miércoles en Palermo, mientras participaba en un desafío viral propuesto por la red social TikTok, informaron este viernes medios italianos.



Antonella, quien participó en el llamado "desafío del apagón", en el baño de su casa familiar, se puso un cinturón en el cuello con el objetivo de quedarse sin respirar el mayor tiempo posible, mientras grababa la escena con su móvil.



La hermana, de 5 años, descubrió el cuerpo inconsciente. Transportada al Hospital Infantil de Palermo por sus padres, no sobrevivió.



"Blackout challenge" es el juego propuesto que consiste en que los niños bloqueen la respiración hasta desmayarse y experimentar así fuertes sensaciones. Cada año provoca accidentes, algunos fatales.



Los padres contaron al diario La Repubblica que otra hermana, de 9 años, fue la que les explicó lo sucedido: "Antonella estaba jugando al juego de la asfixia".



"No sabíamos nada", confesó el padre de la niña al diario. "Sólo sabía que Antonella entraba a TikTok para ver videos. ¿Cómo imaginar esa atrocidad?", se interrogó desesperado.



"¡Que mi hija, mi pequeña Antonella, muera en un juego extremo de TikTok, no logro aceptarlo!", agregó Angelo Sicomero, quien junto a la esposa decidió donar los órganos de la hija para que "otros niños puedan vivir gracias a ella".



La fiscalía de Palermo abrió una investigación por "incitación al suicidio".



El teléfono móvil de la niña fue incautado por los investigadores, quienes deberán determinar si Antonella mantenía contactos con otros participantes y si alguien la invitó a participar en el desafío o si estaba haciendo ese video para un amigo o pariente.



Ante la tragedia, la plataforma fundada en 2016, que dice contar con 100 millones de usuarios en Europa, emitió un comunicado.



"La seguridad de la comunidad TikTok es nuestra máxima prioridad, estamos a disposición de las autoridades competentes para colaborar en toda investigación", escribió.

Lea también BBC News Mundo Polémica por la detención de mujer que facilitó aborto a niña violada El caso pone de manifiesto lo restrictiva que es la ley para la interrupción del embarazo en Venezuela.