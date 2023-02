Nikki Haley reta a Trump por candidatura republicana para presidenciales en EE. UU.

"Es hora de una nueva generación de liderazgo", afirma en el mensaje, en el que no duda en criticar el balance de los republicanos en las últimas elecciones legislativas de noviembre pasado.



Ella apuesta por "redescubrir la responsabilidad fiscal, garantizar la seguridad de nuestra frontera y fortalecer nuestro país, nuestro orgullo y nuestro propósito" porque incluso en los días más sombríos "tenemos la increíble suerte de vivir en Estados Unidos", les dice.



Trump, quien la nombró en la ONU en 2017, reaccionó al anuncio deseándole "buena suerte", pero subrayando que en el pasado se había comprometido a no postularse contra él.



"Le dije que debe seguir lo que le dicta el corazón y hacer lo que le dé la gana", afirmó con ironía en un comunicado enviado a la AFP.



Envuelto en una serie de enredos judiciales, Trump, candidato desde el 15 de noviembre, carece por el momento del impulso que esperaba.



El exmagnate inmobiliario ve como surgen posibles contendientes en las filas republicanas.



Su exvicepresidente Mike Pence, su exjefe de la diplomacia Mike Pompeo o el gobernador de Virginia Glenn Youngkin...Son muchos los que se lo están pensando.



Según las encuestas, que a veces se equivocan, Haley, quien se crió en una pequeña ciudad de Carolina del Sur antes de convertirse en gobernadora, no es la principal amenaza para Donald Trump.



De hecho es probable que ella misma tenga que enfrentarse a un rival de su estado: el senador de Carolina del Sur Tim Scott, que también sopesa su candidatura.



Y coincidencia o no, Scott participará en un mitin esta semana en la ciudad costera de Charleston.



Pero entre todos los nombres destaca uno: Ron DeSantis, gobernador de Florida y estrella en ascenso del partido, quien todavía no ha movido ficha.



Todo apunta, por lo tanto, a que la batalla por la nominación republicana será ardua.



"Palomitas de maiz"