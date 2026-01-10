Nigeria y Egipto completan unas semifinales de alto vuelo en la Copa de África

Marrakech, Marruecos | Con un gol y una asistencia, Victor Osimhen se bastó para tumbar a Argelia (2-0) este sábado en Marrakech y Nigeria desafiará a Marruecos en las semifinales de la Copa de África, mientras que Egipto eliminó al vigente campeón Costa de Marfil (3-2) y se cita con Senegal.

En una final anticipada, Nigeria dominó la primera parte ante Argelia, pero no consiguió marcar. Sí encarriló su pase rápidamente en la segunda mitad con un salto colosal de Osimhen para marcar de cabeza (47’).

El mejor jugador de África en 2023 se mostró a continuación generoso para asistir a Akor Adams (57’), que dribló con sangre fría a Luca Zidane, quien no había recibido goles en el torneo hasta este sábado.

“Muchas felicidades para todo el equipo por esta actuación contra un muy buen equipo argelino. Para mí, simplemente hice mi trabajo, intento luchar por el equipo, aportar goles y asistencias”, señaló Osimhen al recoger el premio al mejor jugador del partido.

Subcampeón hace dos años ante Costa de Marfil, Nigeria llegó a Marruecos dolida por su fracaso en la clasificación al próximo Mundial, pero sueña con conquistar su cuarto título continental.

No se intimidó ante más de 30.000 espectadores en Marrakech, casi completamente volcados con Argelia, una prueba de fuego para lo que le espera el miércoles en la semifinal que se disputará en Rabat.

Argelia había empezado bien el torneo, sin encajar goles en cuatro partidos, con tres victorias en la fase de grupos y una clasificación lograda en la prórroga contra la RD del Congo en octavos.

Le queda el consuelo de concentrarse en el Mundial, dentro de exactamente cinco meses en Norteamérica: jugará en la primera fase en el grupo J, ante Argentina, Austria y Jordania.

Salah, el toque no se pierde

Más tarde, Egipto, liderada por Mohamed Salah, despidió al vigente campeón Costa de Marfil para citarse en semifinales con Senegal, el miércoles en Tánger.

Los Elefantes de Costa de Marfil, coronados en casa hace dos años al término de una epopeya imposible, se despiden de la competición con la cabeza alta.

Los Faraones, siempre al límite desde el comienzo del torneo, quedan a dos partidos de llevar su récord de trofeos continentales a ocho.

En Agadir los jugadores egipcios terminaron sufriendo en un duelo electrizante. Se habían puesto por delante pronto (4’), con un tanto de Omar Marmoush.

El 2-0 llegó en un córner lanzado por Salah, muy discreto hasta entonces, que puso el balón en la cabeza de Rami Rabia (32’).

El capitán egipcio, sin la velocidad de sus mejores años, cuenta con su notable golpeo, decisivo en el momento oportuno.

Costa de Marfil recortó diferencias antes del descanso con un gol en propia puerta de Ahmed Fatouh (40’).

Pero Egipto recuperó su renta gracias a Salah, que se adelantó a Ghislan Konan y marcó con el exterior del pie izquierdo (52’).

Guela Doué, el hermano de la estrella del PSG Désiré Doué —internacional con Francia—, se inventó un tacón en una jugada llena de rechaces para meter a los Elefantes en el partido (73’).

Pero Egipto tiró de oficio, aguantó las embestidas marfileñas y selló el pase a semifinales.