Nigeria asegura que mató a más de 13 mil terroristas en 2025

Nigeria, el país más poblado de África, libra una larga batalla contra la insurgencia yihadista en sus regiones del norte. Esta lucha se ve complicada por los avances de milicianos procedentes del Sahel y de bandas criminales sin ideología.

La insurgencia, que ha dado lugar a múltiples grupos armados, ha matado a decenas de miles de personas y ha desplazado a millones, desde que comenzó en 2009 con un levantamiento del grupo yihadista Boko Haram.

La crisis de seguridad en Nigeria se ha visto agravada por violentos enfrentamientos entre agricultores y ganaderos en zonas del noreste y centro del país. Mientras, continúa una violenta agitación secesionista en el sureste, sumado a los secuestros masivos para pedir rescates en las regiones del noroeste y centro. Este problema se acerca poco a poco al suroeste, una zona que ofrecía hasta ahora una mayor seguridad relativa, donde en mayo fueron secuestrados 40 estudiantes y profesores de sus escuelas.

Discurso a la nación

En ese contexto, el presidente del país, Bola Ahmed Tinubu hizo un anuncio: "Más de 13.000 terroristas fueron neutralizados el año pasado", declaró Tinubu durante un discurso a la nación televisado con motivo del Día de la Democracia de Nigeria.

Estas operaciones antiterroristas han permitido "desmantelar el centro de mando" del grupo yihadista Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP) en Arege, en el estado de Borno, así como reducir las muertes relacionadas con el terrorismo en un 81 por ciento desde 2015.

Tinubu también dijo que mantienen "la puerta abierta" a las rendiciones, e informó de que más de 124.000 combatientes han dejado las armas desde 2023, en el marco de la Operación Corredor Seguro.

"A bandidos, secuestradores y patrocinadores del terrorismo: Ríndanse o enfrenten todo el peso de la ley del Estado nigeriano. Estas oportunidades de rendición no permanecerán abiertas para siempre. No se mostrará piedad a quienes trafican con la sangre de los nigerianos", añadió el mandatario nigeriano. "Una democracia sin seguridad no es lo suficientemente sólida", subrayó Tinubu.